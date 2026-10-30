在基辅，为纪念因癌症去世的儿童而设立的“儿童纪念林荫道”上，新栽种了8棵木兰树

在基辅的游击队荣耀公园内，“纪念因癌症离世儿童的林荫道”上新栽种了八棵木兰树。如今，该区域已生长着19棵树。 这条纪念小径是由“小药片”慈善基金会于去年发起的。它的设立旨在为家庭提供一个聚首之地，让家人们在此缅怀逝去的孩子、分享回忆并相互扶持。

今年，来自乌克兰各地的26个受该基金会资助的家庭加入了这一倡议。

因癌症痛失11岁女儿达里娅的亚历山德拉女士认为，这些木兰树不仅是纪念孩子们的树木，更是“永不消逝的爱的体现”。

“我希望在这个世界上能有尽可能多的地方，让她以及我们失去的其他孩子们继续存在。在那里，他们的名字不会被遗忘，人们会谈论他们，他们的记忆将得以延续，”这位女士说道。

“塔布莱托奇基”基金会心理健康项目专家卡捷琳娜·伊万诺娃强调，失去孩子的痛苦不会消散，因此陪伴家属至关重要。 同样重要的是，这样的空间今后仍应成为家庭可以自由前往的地方，“让他们可以来这里静坐、哭泣、追思，或者只是与那些无需言语便能理解他们的人待在一起”。

每年春天，当木兰花盛开时，这些家庭会再次聚集在“纪念林荫道”上，缅怀他们的孩子。

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