由于南桥受损，基辅已限制地铁绿线列车运行

由于昨晚首都遭受大规模炮击的影响，基辅已暂时调整了西雷茨科-佩切尔斯卡地铁线的列车运行安排。南桥受损影响了地铁“绿色”线的运营。

据市政府消息，目前列车在两个独立路段运行：

“西雷茨” – “维杜比奇”；

“奥索科尔基” – “切尔沃尼·胡蒂尔”。

造成临时限制的原因是，基辅昨晚遭受大规模炮击，导致南桥受损。特别是，地铁的部分基础设施也受到了影响。

基辅市国家行政管理局指出，待空袭警报解除后，将对受损设施进行勘查并开展修复工作。 西雷茨科-佩切尔斯克线的运营将依靠夜间停留在地铁隧道内的现有列车车队来维持。

由于列车数量有限，发车间隔可能会延长。乘客在规划行程时应考虑这些变化。

来源：基辅市国家行政管理局

需要提醒的是，俄罗斯曾对基辅发动了大规模弹道导弹袭击。

俄罗斯袭击了乌曼市，一家大型超市和一栋居民楼发生火灾。

此前，俄罗斯曾用无人机袭击切尔卡瑟州：乌曼市的一栋高层建筑遭到损毁。

俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层楼房。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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