由于俄罗斯的袭击，11月17日北桥和南桥的交通暂时中断。鉴于基辅市内的交通限制，当地调整了公交车和无轨电车的路线：部分车辆被改道至其他过河通道，部分线路则增加了发车班次。

据市政企业消息，由于两座大桥封闭，公共交通已按临时方案进行调度。具体而言，此前经由北桥和南桥运行的公交车，现已改道经波迪尔斯基桥和达尔尼茨基桥通行。

与此同时，部分无轨电车线路的终点站已作调整，以确保在交通受限的情况下仍能保障乘客出行。

有多条公交线路被引导至波迪尔斯基桥通行。其中，21路、73路和101路公交车现均开往位于下瓦尔街的“合同广场”地铁站。

31-TR路公交车经格利博奇茨卡街行驶至“卢基亚诺夫斯卡”地铁站。

有轨电车线路也受到了调整。具体而言：

30路和31路无轨电车从“卢基亚诺夫斯卡”地铁站和“卡德茨基森林”出发，开往“波恰伊纳”地铁站。

44路无轨电车运行路线为“皮夫尼察街——阿尔希彭卡街”。

50路无轨电车将继续运营，并增加该线路的车辆数量。

此外，部分公交车已被改道经达尔尼茨基大桥通行。据“基辅公共交通公司”通报，目前22路和91路公交车正经由该桥梁运行。

22-TR路公交线路的车辆数量也已增加。

“基辅公共交通公司”强调，由于首都遭受敌方袭击的影响，北桥和南桥的交通限制为临时措施。

不过，该企业在公告中并未说明封路将持续多久，以及公共交通何时能恢复原有路线。

此外，该运营商也未说明两座大桥的桥体结构是否因俄罗斯的袭击而受损。公司呼吁乘客在规划市内出行时，提前考虑这些变化。

来源：基辅市国家行政管理局

克利奇科称，俄罗斯用导弹袭击了基辅的北桥和南桥。

此前，基辅已修复了被无人机损毁的北桥。

10月4日上午，在一次无人机袭击中，一枚俄罗斯自杀式无人机在基辅北桥的车行道上爆炸。

10月4日的袭击导致基辅北桥的供热主管道受损。因此，德斯尼亚区暂时停供热水。

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