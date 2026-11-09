在基辅，一名醉酒男子用石头砸碎了雷克萨斯的车窗，随后在车内睡着了

在基辅，一名24岁男子因用石头砸碎一辆雷克萨斯轿车的车窗、潜入车内并在车内睡着，被警方告知涉嫌犯罪。他可能因此面临最高三年限制自由的处罚。

据执法部门称，这名24岁的基辅市民在进入第聂伯罗区一家加油站时处于严重醉酒状态。他在那里决定潜入一辆停放的陌生车辆内。

“起初，该违法者试图用垃圾桶砸碎车窗，随后找到一块石头砸碎玻璃，钻进车内后便睡着了，”警方表示。

据执法部门称，在进行酒精检测时，“德拉格”检测仪显示其血液酒精浓度为2.26‰。

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调查人员已告知被拘留者，其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第162条第1款——侵犯住宅不可侵犯权。

该条款规定的刑罚为限制自由，刑期最长三年。

基辅国家警察总局于11月9日通报了这一消息。

此前，利沃夫州库利科夫镇一名23岁的居民因非法侵占汽车及从电器商店行窃，被判处5年零2个月有期徒刑。

在赫梅利尼茨基，警方拘留了一名57岁男子，该男子在冲突中用刀刺伤了一名熟人。受害者已被送医救治，而嫌疑人可能面临最高八年有期徒刑。

此前，在基辅波迪尔区，警方对一只藏身于居民楼内并袭击行人的攻击性犬只使用了枪支。

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