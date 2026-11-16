基辅已开始恢复有轨电车和无轨电车的运行

11月16日下午，首都的地面电动交通正逐步恢复运营。“基辅公共交通公司”的专业人员已开始让有轨电车和无轨电车重返线路，与此同时，临时公交车将持续运行至当日结束。

临时接替轨道交通线路运行的公交车将运营至当天结束。此外，地铁红线和绿线沿线的客运服务也将继续提供。

为此，已规划以下路线：

1-M号 线——“体育宫”地铁站——“利索瓦”地铁站；

1-MA号——利索瓦地铁站——阿森纳尔纳地铁站 ；

1-MD号线——达尔尼察 地铁站——“体育宫”地铁站；

3-M 号线——“维杜比奇”地铁站——“奥索科尔基”地铁站；

22-TL线——特罗斯塔涅茨卡街——“利比德斯卡”地铁站。

基辅市国家行政管理局通报了这一消息。

需要提醒的是，基辅无法完全用公交车替代轨道交通，基辅市国家行政管理局表示。

此前，泽连斯基已下令制定基辅交通的备用方案。

11月7日夜间，俄罗斯恐怖主义部队向基辅的北桥发射了巡航导弹。此次夜间袭击导致高架桥的路面、无轨电车接触网及输电线路受损。

由于11月7日俄罗斯恐怖分子对基辅的袭击，途经北桥的公交车运行路线已作调整。目前，公共交通已改道经波迪尔斯基桥通行。

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