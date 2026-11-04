2026年1月9日，俄罗斯对基辅发动大规模袭击，造成4人死亡，首都部分地区断水断暖。随后，执法部门就可能存在的渎职行为立案调查。 调查人员正在核查该市在遭受炮击情况下的应急准备工作、关键基础设施的防护措施以及公用事业企业的采购情况。

1月15日，基辅警方就“因公失职导致严重后果”一案立案调查。

在调查过程中，执法部门查获了与首都应对袭击的准备工作、关键基础设施的保护以及相关采购相关的文件。 虽然法院判决书中未透露具体机构名称，但从文件内容来看，涉及的是基辅市议会、基辅市国家行政管理局及其下属企业。 涉案主体包括“基辅水务”股份公司和“基辅热能”市政企业。

诉讼材料中引用了参与文件分析的专家的结论。他们认定，基辅的发展战略和城市计划的更新“严重滞后”。

此外，尽管市政预算中有资金，但市政府未能为“关键基础设施运营商提供适当的资金支持”。因此，相关工作的完成期限被推迟至2026年底。

调查部门正在调查的后果是，2026年1月9日袭击发生后，电力、供水和供热供应出现中断。

案件材料中估算的总损失额为2915万格里夫纳的计划外支出。具体包括：

1148万格里夫纳——用于援助287名公寓受损的基辅市民；

1402万格里夫纳——用于公用事业管理公司的开支；

151万格里夫纳——国家预算资金；

214万格里夫纳——股份公司的支出。

关于公用事业企业，调查人员获得了“基辅热能”公用事业公司的原始文件。 这些文件包括与热电联产中心工程防护设施建设、备用电源、热电联产装置安装以及能源设备采购相关的验收单、预算单和商业报价。

执法部门特别关注旨在提高能源基础设施设施抵御俄罗斯袭击能力的采购项目。

法院裁决中对“基辅水务”股份公司（PrAT “AK ‘Kyivvodokanal’”）的采购描述最为详细。据文件显示，所有这些采购均旨在确保供水和排水系统的备用电源。

特别是，裁决中提到了2025年12月19日价值2.4341亿格里夫纳的九台柴油发电机采购案。这笔直接采购此前曾被《我们的钱》媒体报道过。 据调查方称，该设备的技术规格“在对待其他制造商方面存在某些歧视性特征”。

为确保发电机正常运行，“基辅水务公司”还签订了三份设备采购协议，总价值5885万格里夫纳。

调查人员认为，设备供应价格被虚高了20%至30%。这些合同的承包商是“能源集团”有限责任公司。

案件材料中还提及了一个可能存在的“违法机制”，据调查方称，该公司与水务公司可能利用该机制侵吞预算资金。

根据调查方描述的运作模式，该公司最初获得了18份总价值946万格里夫纳的直接合同，用于备用供电系统的设计。随后，又获得了7份总价值3.2069亿格里夫纳的施工合同。

根据案件材料显示，“Energygroup”是这些招标的唯一参与者。调查方认为，这“表明存在事先串通”并“人为制造了反竞争行为”。

此外，据执法部门称，该公司计划供应中国制造的施耐德电气（Schneider Electric）变流器，并将价格虚高15%至20%。

截至本文撰写之时，“Prozorro”系统中共登记了57份“基辅水务公司”与“Energygroup”有限责任公司签订的合同，总金额达5.9964亿格里夫纳。由此，该水务公司已成为该公司的最大客户。

与此同时，“Energygroup”也是多家地方电力公司的主要承包商之一。该公司还曾出现在关于变压器市场重新分配的报道中。

“Energygroup”有限责任公司于2015年底在第聂伯市以“Best Production”之名注册成立。 2016年春季，该公司更名，迁至哈尔科夫，并由现任所有者兼董事马克西姆·德萨特科夫接管。

该企业总计持有价值39.4亿格里夫纳的合同。其中21.3亿格里夫纳来自八家地区电力公司，其中七家隶属于国有集团“乌克兰配电网络”股份公司（URM）。

马克西姆·德萨特科夫还管理着“Estate Energy”有限责任公司，并与伊琳娜·加尔马什共同持有该公司股份。

伊琳娜·加尔马什是安德烈·加尔马什的妻子，后者曾任“哈尔科夫地铁”市政企业的负责人。自2024年起，他担任哈尔科夫市议会建设部的管理职务。

截至2026年9月，“Estate Energy”的联合创始人是维多利亚·贝洛茨卡 ——即奥列克西·贝洛茨基的妻子，后者于2026年8月被任命为国有企业“乌克兰配电网络”的代理总经理。

在此之前，奥列克西·贝洛茨基曾担任哈尔科夫州州政府基本建设局局长、哈尔科夫州州政府基础设施发展顾问、“乌克兰配电网络”股份公司经济与财务部门负责人，以及部长顾问。

2023年11月至2026年7月期间，贝洛茨基曾担任股份公司“乌克兰能源机械”的副总经理。

此外，“能源集团”与“乌克兰能源机械”股份公司注册在同一栋大楼内，而奥列克西·贝洛茨基曾在此担任副总经理。

基辅的调查并非执法部门唯一针对该公司活动展开的调查。

在针对“哈尔科夫供热网络”市政企业采购热电联产装置的刑事诉讼中，执法部门在搜查过程中扣押了“能源集团”的文件和合同。

由此可见，执法部门不仅在核查基辅为应对俄罗斯袭击所做的准备情况，还正在审查一系列与关键基础设施备用电源相关的采购活动。 法院裁决材料中描述的情况及调查评估仅涉及执法部门的推测，其本身并不构成法院已认定的涉案人员有罪事实。

此内容见于法院裁决材料中。

需要指出的是，基辅的供水和排水系统仅部分具备应对紧急情况的能力。尽管已接收了100多台发电机，但备用设备无法完全替代集中供电，因此系统运行中断的风险依然存在。

此前一天，基辅的四个区因停电导致水压下降。

此前，基辅也曾因基础设施断电导致水压下降。

与此同时，由于无人机击中供水设施，比利耶茨尔克夫市将暂停供水。

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