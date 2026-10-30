基辅将对一名试图携带战斗手榴弹登上公交车的男子进行审判

首都法院已受理一份针对一名39岁赫梅利尼茨基州居民的起诉书，该男子因在某汽车站被查获，其包内藏有一枚已组装好的破片手榴弹而被捕。该男子面临最高七年监禁。

今年9月，负责维持西蒙·佩特留拉街汽车站附近公共秩序的第1特种警察团官兵揭发了该嫌犯。在检查过程中，他们发现其包内有一个类似弹药的物品。

基辅市警察总局的排爆专家和舍甫琴科区警察局的侦查行动组赶赴现场处理。专家们查获了一个装有引信的已组装好弹体的破片手榴弹。

经查，携带该危险物品的是来自赫梅利尼茨基州的39岁男子，他当时正前往汽车站准备搭乘巴士。 由此可见，他本可能带着这枚已装填的手榴弹登上公共交通工具，危及其他乘客的安全。

随后，调查人员依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条对该男子实施了拘留，并告知其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第263条第1款——未经法律规定的许可非法持有爆炸装置。

目前，庭前调查已结束，起诉书已移交法院。被告可能面临最高七年有期徒刑。

来源：基辅警方

赫梅利尼茨基州将对持自动步枪袭击警察的男子进行审判。

此前，基辅谢甫琴科区警察局调查人员与网络警察局联合完成了庭前调查，并将针对一名欺诈志愿者（前军人）的基辅市民的起诉书移交法院。

需要提醒的是，在基辅，诈骗分子曾以出租不存在的公寓为由骗取钱财。

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