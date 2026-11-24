基辅的101个坚不可摧据点已设置了超过5370个床位。如有需要，首都当局可增加床位数量。

首都共批准设立101处坚韧据点，可同时容纳超过25,800人。

“‘坚不可摧’支援点可同时容纳超过25,800人。这些支援点已设置了超过5,370个床位，”该部门表示。

此外，基辅市国家行政管理局还指出，如有必要，坚不可摧据点的数量可进一步增加。

具体而言，德斯尼亚区已准备好另外九处坚不可摧据点，待其转为坚不可摧据点。此举是基于对现有且配备完善的区级网络据点资源保障情况的监测结果及相关建议而制定的。

在坚不可摧支撑点内，已为民众做好了临时安置的准备，以应对生命保障系统中个别环节或整体系统持续中断或运行受阻超过48小时的情况。

特别是，行动不便的市民和有特殊需求的人群可以使用这些据点。

基辅市国家行政管理局市政安全部门在答复中提到了这一点。

在基辅电力供应状况最为严峻的三个区，目前正在部署坚韧点，这些站点配备了为手机和移动电源充电所需的必要设备。 基辅市国家行政管理局新闻处已向奥博隆区、波迪尔区和斯维亚托申区负责人下达了相关指示。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，由于俄罗斯的袭击，超过10万用户仍处于断电状态。

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