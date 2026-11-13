基辅谢甫琴科区一所医疗机构因一架俄罗斯无人机坠落而起火

11月13日凌晨，首都谢甫琴科区坠落了敌方无人机残骸，导致一处医疗机构发生火灾。

基辅于02:58发布了空袭警报。乌克兰武装部队空军警告称，一架喷气式无人机正从基辅州飞越迪梅尔，朝首都方向飞行。 当无人机飞抵城市上空后，曾数次改变航向：它从西北方向飞越波迪尔区，随后转向卢基扬诺夫卡及市中心方向。

基辅市国家行政管理局进一步澄清，火灾发生在舍甫琴科区的一家医疗机构内。关于具体是哪家机构、是否有人员伤亡以及火灾面积，市政府目前尚未公布。

警报于03:25解除。首都的警报状态共持续了27分钟。

来源：基辅市国家行政管理局

11月12日白天，俄军出动无人机袭击了扎波罗热的一处民宅。此次袭击造成一名妇女受伤。

此前，11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松市的科拉贝尔内区。一名当地居民在袭击中受重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，购物中心“Epicenter”可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的多个居民点断电。

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