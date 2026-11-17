在基辅，一名23岁的司机因一起交通事故被通报涉嫌犯罪，该事故导致一名4个月大的女婴受重伤。该男子驾驶丰田普锐斯（Toyota Prius）在未设交通信号灯的人行横道上撞上了一辆婴儿车。 目前，这名婴儿正在重症监护室接受治疗。

这起交通事故发生于2026年11月14日18时30分左右，地点位于基辅第聂伯罗区布拉格街。

据调查显示，丰田普锐斯司机当时正朝达尔尼茨卡广场方向行驶。此时，两名带着孩子的妇女正穿过该无信号灯控制的人行横道，其中一人推着婴儿车。

司机未减速也未礼让行人，导致撞上了载有儿童的婴儿车。女童因重伤被送往医院，目前正在重症监护室接受治疗。其他行人未受伤。

该男子根据《乌克兰刑事诉讼法》第208条被拘留。

警方已向其告知涉嫌违反道路交通安全规则并造成严重人身伤害的指控。该司机的行为被定性为违反《乌克兰刑法》第286条第2款。

应基辅市检察院检察官的申请，法院对嫌疑人采取了羁押的预防措施。

根据《乌克兰宪法》第62条，在法院作出有罪判决之前，任何人均被推定为无罪。

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总检察长办公室通报了这一消息。

今天（11月17日），在基辅第聂伯英雄街，一辆汽车撞上了一辆载有乘客的有轨电车。由于这起事故，奥博隆区大部分区域的有轨电车运行暂时中断。

此外，基辅州警方正在调查比洛策尔基夫区马拉维尔尚卡村发生的一起致命交通事故，一名31岁的司机在严重醉酒状态下撞倒一名女行人后逃逸。

斯特里伊地区警方已对一名51岁的司机提出指控，该司机撞倒一名女行人后逃离事故现场。据调查显示，其血液中的酒精含量是法定限值的17倍。

在基辅，一名醉酒司机撞倒了一名骑电动滑板车的青少年。

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