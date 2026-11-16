自11月16日起，基辅调整了户外照明的运行模式

自11月16日（周一）起，首都开始实施更新后的路灯照明时间表，该时间表会根据一天中的不同时段及宵禁限制来调节路灯的亮度。

“户外照明的工作模式会根据城市需求、安全状况以及合理使用电力的必要性进行调整，”基辅市国家行政管理局援引“基辅市照明”公用事业公司的话解释道。

根据新规定，傍晚和清晨时段，调光型LED路灯将以50%的功率运行， 而在夜间宵禁期间，其亮度将降至20%（部分主干道上，从午夜至凌晨6点，亮度将从100%降至50%）， 而市内建筑装饰性照明则将几乎全部关闭。

首都的某些街道将实行特殊的运行模式。 在那里，带调光功能的LED灯具将以100%的功率运行，而在00:00至06:00期间，其功率将降至50%。具体而言，以下路段将实施此类运行模式：

索洛缅斯基区的瓦茨拉夫·哈维尔大道；

索洛缅斯基区的维堡街——从扬格尔院士街至瓦迪姆·赫特曼街；

德斯尼亚区尼古拉·扎克列夫斯基街；

德斯尼亚区宇航员波波维奇街；

德斯尼亚区利索维大道；

第聂伯区彩虹街；

达尔尼茨基区的雷武茨基街；

索洛缅斯基区的扬格尔院士街。

来源：基辅市照明公用事业公司。

由于俄罗斯袭击导致电力基础设施受损，造成电力短缺，首都将暂时停止户外照明。基辅市国家行政管理局已通过相关决议，以确保优先向市内重要设施供电。

若城市电网完全断电，基辅地铁站将继续履行避难所的功能。 生命保障系统将由备用电源供电，但在紧急情况下，列车和自动扶梯的运行可能会暂时停止。

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