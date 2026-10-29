基辅自10月29日起开通了额外的公交线路

自10月29日起，基辅开通了多条新增公交线路，这些线路与地铁“绿色”线和“红色”线的部分路段重合，同时还连接了第聂伯河左右两岸。

为开通新线路，已从市内其他线路（主要来自首都右岸地区）调配了车辆。

为确保客流稳定，部分公交车将经达尔尼茨基大桥运行，时刻表已发布在“基辅公交”官方网站上。

沿“绿色”线路的新增及调整路线如下：

3M路公交车：维杜比奇地铁站 – 达尔尼茨基大桥 – 奥索科尔基地铁站（每日6班，高峰时段发车间隔为11分钟）；

22Tl路公交车：利比德斯卡地铁站 – 达尔尼茨基大桥 – 奥索科尔基地铁站 – 特罗斯塔涅茨卡街（每日6班，高峰时段发车间隔为11分钟）；

22路（现更名为22Td路）和91路（现更名为91T路）公交车：即日起将经由达尔尼茨基大桥运行。

沿“红色”线路的新路线：

1MD路公交车：“达尔尼察地铁站 – 阿尔塞纳尔纳地铁站 – 体育宫地铁站”（5班次，高峰期发车间隔为22分钟）；

1MA路公交车：“利索瓦地铁站 – 阿尔塞纳尔纳地铁站”（每日5班，高峰期发车间隔为20分钟）。

为开通“红色”线路的新方向，现有1MD路车的发车班次减少了8班，因此其高峰时段发车间隔将延长至21分钟。

新线路所需的车辆是从其他城市线路调配而来的（主要来自右岸线路，此外114路公交车的发车班次也减少了2班）。

受俄罗斯袭击影响，基辅调整了公交车和无轨电车的运行路线。

基辅调整了地铁绿线的运行安排。

10月27日上午，基辅遭遇俄罗斯弹道导弹袭击后，交通状况大幅恶化。首都左岸和右岸均出现拥堵，南桥被封锁，地铁部分路段暂停运营。

在基辅遭遇夜间弹道导弹袭击后，南桥交通被封锁，因此为交通组织了替代路线。私家车和卡车司机被建议采取专门的绕行方案。

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