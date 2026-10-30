基辅将调整连接两岸的公交车和无轨电车路线

鉴于俄罗斯袭击导致交通基础设施受损，首都将对地面公共交通进行调整，以改善左右两岸之间的交通连接。

基辅市国家行政管理局通报了这一消息。

在地铁红线沿线，将把原有的单条公交线路调整为三条：

1-M号线——“利索瓦”站——“体育宫”站；

1-MA号线——“利索瓦”站——“阿森纳尔纳”站（早晚高峰时段）；

1-MD号——“达尔尼察”站——“体育宫”站。

此外，还将开通新的48路无轨电车线路，从“利索瓦”地铁站经“波恰伊纳”地铁站至“库雷尼夫卡”火车站。

沿地铁绿线，新开通的3-M路公交车将在“奥索科尔基”站与“维杜比奇”站之间运行。

基辅市国家行政管理局还提醒，在空袭警报期间，110、111和112路公交车将经由北桥行驶， 而22-TL、22-TD和91-T路公交车则经达尔尼茨基大桥通行。

来源：基辅市国家行政管理局 Telegram 频道

10月30日，尽管此前曾作出承诺，但基辅南桥从右岸通往左岸的车辆通行仍未恢复。 在晚高峰时段，市民只能步行过桥或寻找电动滑板车。过桥可能需要长达一个半小时。

基辅正逐步恢复南桥的交通。目前，重量不超过10吨的车辆已可通行——从左岸前往右岸，仅限单向车道。

自10月30日起，基辅将逐步恢复车辆经南桥从左岸驶往右岸的通行。初期仅允许单向车道通行，且仅限重量不超过10吨的车辆。

关注我们在