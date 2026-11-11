11月11日星期三上午，基辅道路上出现了严重拥堵，尤其是通往首都左岸的路线。暴雨加剧了道路拥堵，还导致了多起交通事故。

建议市民提前规划出行，并预留可能的延误时间。

“基辅通往右岸方向出现了严重拥堵，”通报中写道。

特别是罗曼·舒赫维奇大道、索博尔诺斯蒂大道、布罗瓦尔斯基大道和尼古拉·巴扎纳大道——在通往南桥的路段——交通状况十分拥堵。 此外，在彼得·拉迪尼亚街通往达尔尼茨基桥的方向，司机们也遭遇了交通延误。

造成交通拥堵的原因不仅在于车流量大，还包括早上的降雨，这导致首都发生了多起交通事故。

需要提醒的是，基辅已决定在帕顿桥实施由交通信号灯控制的双向交替通行。

与此同时，该立交桥将始终保持每个方向各两条车道，以确保车辆既能驶往首都右岸，也能驶往左岸。

这一消息已在社交媒体上发布。

此前，基辅已连续第二天出现严重的交通问题。在通往波恰伊纳方向的北桥上，仅保留了一条车道，导致大规模拥堵。 车辆几乎无法前行，公共交通乘客被迫步行完成部分路程。

需要提醒的是，11月9日上午，基辅出现了严重的交通问题。首都的主要干道和横跨第聂伯河的渡口形成了长达数公里的拥堵，部分路段的延误时间接近一小时。

需要指出的是，首都正在实施连接第聂伯河左右两岸的备用交通方案。新规旨在缓解桥梁拥堵并疏导交通流量。

基辅市民和游客已收到关于北桥部分限行通知。相关交通调整将于6月19日（周五）11:00起生效，建议驾驶员提前规划行车路线。

由于11月7日俄罗斯恐怖分子对基辅的袭击，经由北桥的公交车通行路线已作调整。目前，公共交通已改道经波迪尔斯基桥通行。

需要提醒的是，11月7日周五深夜，俄罗斯恐怖主义部队曾三次使用弹道导弹袭击基辅。

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