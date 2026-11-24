2026年11月24日至27日（含），基辅地铁16个车站的自动扶梯上将播放乌克兰作曲家德米特里·博尔特尼亚斯基歌剧《克雷翁》的片段。

该作品在威尼斯首演大获成功后，原计划在欧洲其他舞台上演，但随后乐谱却不翼而飞。因此，这部歌剧在约250年的时间里一直被视为失传之作。

音频录音将在晚间播放。该项目旨在纪念该作品首演250周年，其首演于1776年11月26日在威尼斯举行。

将播放歌剧片段的地铁站列表：



“阿森纳尔纳站”、

“火车站站”，

“动物园站”，

“黄金门”，

“克洛夫斯卡”，

“卢卡尼夫斯卡”，

“独立广场”，

“体育宫”，

“佩切尔斯卡”，

“乌克兰英雄广场”，

“理工学院”，

“西雷茨”，

“剧院站”，

“大学”，

“赫雷夏蒂克”，

“舒利亚夫斯卡”。

《克雷翁》是德米特里·博尔特尼亚斯基创作的第一部歌剧。在威尼斯首演大获成功后，该作品原计划在欧洲其他剧院上演，但随后乐谱遗失，这出歌剧被认为已失传近250年。

后来，乐谱在里斯本阿茹达图书馆的档案中被发现。2023年，在指挥家、 乌克兰人民艺术家兼联合国教科文组织“和平之名”艺术家赫尔曼·马卡连科的带领下，在“德米特里·博尔特尼亚斯基首部歌剧《克瑞翁》重现世界”项目框架内，使这部歌剧重获新生。 该剧首演得到了乌克兰外交部、乌克兰最高拉达相关委员会的支持，并由联合国教科文组织担任赞助方。

据赫尔曼·马卡连科介绍，《克瑞翁》是乌克兰音乐遗产的重要组成部分，也是自由、民主和民族认同的象征。

德米特里·博尔特尼亚斯基（1751–1825）是乌克兰杰出的作曲家、歌唱家和指挥家，出生于苏姆州格卢赫夫市（当时的赫特曼首都）。 他在格卢赫夫歌唱学校接受了初步的音乐教育，随后赴意大利深造，并在25岁时创作了他的第一部歌剧《克雷翁》。 博尔特尼亚斯基被视为乌克兰古典音乐传统的奠基人之一，创作了超过百部宗教合唱协奏曲、歌剧及器乐作品。

此次地铁活动的联合主办方包括慈善组织“全球和谐艺术基金会”和L. I. 梅德韦杰夫科学中心团队。

据基辅市国家行政管理局新闻处消息报道。

在通往维诺格拉达尔的地铁线路建设中，位于欧盟大道下的隧道已竣工，目前该段工程已完成计划工作量的约80%，工程管线铺设工作正在进行中。

基辅地铁方面通报了列车恢复经由南桥运行的情况。

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