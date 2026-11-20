网络媒体UA.NEWS已致函乌克兰卫生部，请求对“Tryfonova M.D.”医学美容诊所以及以该品牌名义运营的两家经营主体的活动进行核查。 此举源于一份刑事诉讼材料，该材料涉及可能非法生产和销售含有活性成分蒂尔泽帕肽的假冒药品“Biopatid”。

本报编辑部认为，司法文件中所述的情况不仅可能表明存在药品非法流通，还可能涉及违反医疗执业许可条件，并对患者健康构成潜在风险。

UA.NEWS就此向乌克兰卫生部发出的致函中提到了这一点。

关于Biopatid刑事诉讼的已知情况

据本报编辑部指出，乌克兰安全局和第聂伯罗彼得罗夫斯克州检察院目前正在审理2026年1月5日立案的第42026040000000008号刑事案件。

该案正在调查可能存在的非法生产、储存、运输、转运及销售假冒药品的情况。 具体而言，涉案药品为商品名为“Biopatid”的制剂，其有效成分为蒂尔泽帕肽。

据UA.NEWS报道，本案的具体情况已反映在第聂伯市中央区法院2026年9月14日作出的第203/9409/26号案件裁决中，以及《嫌疑通知书》的材料中。

据调查方称，位于基辅纳贝日诺-里巴尔斯卡街5号的“Tryfonova M.D.”医学美容诊所，可能被用于储存、展示、使用及销售“Biopatid”药品。

刑事诉讼材料中还提到，玛丽亚·特里福诺娃可能参与了该产品的推广和宣传。据调查方称，为此可能利用了她的专业身份、作为医生的权威以及诊所的声誉。

具体而言，在《嫌疑人通知书》所载的事实中，特别指出了以下情况：

利用诊所场所储存、展示、使用及销售“Biopatid”制剂；

举办关于这些药品使用方法的培训课程、讲座、培训及大师班；

就该药物的使用提供建议并现场演示相关操作流程；

向培训活动参与者颁发证书；

通过社交媒体推广药品，并利用医生的专业权威来建立对产品的信任。

此外，案件材料中还涉及一则具体事件：2026年3月14日，疑似在基辅某诊所内直接销售了“Biopatid 60 mg/2 ml”药品。

关于调查进展及检察官的立场，UA.NEWS曾在关于“Biopatid”案的单独采访中进行了详细报道。

编辑部为何要求对该诊所进行核查

UA.NEWS在呼吁中特别关注了刑事诉讼中涉及的药品安全性。

根据文件中的信息，乌克兰药品和毒品管制局于2026年1月16日发布的第20-001.3/002.0/17-26号指令，禁止“Biopatid”药物的销售、储存和使用。

此外，2026年9月14日的法院裁定中还引用了国家药品管理局关于将含有活性成分蒂尔泽帕肽的制剂归类为药品的说明。

本刊认为，这些情况需要卫生部进行单独评估，因为使用被授权国家机关禁止流通的药品可能会对患者构成威胁。

该呼吁强调了若干潜在风险：

医疗实践中可能使用那些被禁止销售、储存和使用的药品；

向患者推荐来源、质量和安全性未经证实的药品；

可能违反处方规则；

向患者提供不恰当的信息、医疗记录管理不善以及医疗服务安全保障不足。

编辑部指出，利用医生身份及持牌诊所的声誉，可能会使患者误以为相关药品是合法、优质且安全的。

要求核查的具体持证主体

在致卫生部的信函中，编辑部要求不仅关注“特里福诺娃MD”有限责任公司，还应关注个体经营者玛丽亚·特里福诺娃。

此处涉及的两家经营主体均持有医疗执业许可证：

个体工商户玛丽亚·维克托罗夫娜·特里福诺娃。该执照是根据卫生部2019年5月16日第1077号命令颁发的。 “特里福诺娃MD”有限责任公司（统一国家企业登记号43768871）。该执照是根据卫生部2020年11月18日第2673号命令颁发的。

本报编辑部请求该部查明，究竟是哪位持证人在纳贝日诺-里巴尔斯卡街5号的诊所内从事医疗执业活动。

此外，还建议查明个体经营者玛丽亚·特里福诺娃是否曾从事私人医疗执业、为患者提供咨询，或参与与“Biopatid”药物使用相关的其他专业活动。

UA.NEWS还要求核查以下问题：

该诊所内是否曾开具、使用、储存、展示或分发“Biopatid”药物；

是否有其他医务人员参与了上述活动；

他们是否遵守了卫生领域的法律法规；

这两家持证机构的活动是否符合《医疗执业经济活动许可条件》。

这些条件由乌克兰内阁2016年3月2日第285号决议批准。

卫生部依据何种理由可进行检查

编辑部在来函中援引了《乌克兰关于经济活动许可的法律》第19条第3款。

该条款规定，若存在经文件证实的、与被许可人活动直接相关的人身安全或健康威胁，可开展计划外国家监督检查。

此外，UA.NEWS还援引了乌克兰《经济活动领域国家监督（控制）基本原则法》第6条 以及乌克兰内阁2022年3月13日第303号决议，该决议规定了战时实施国家监督的具体规定。

该媒体指出，此前乌克兰卫生部在回复记者克里斯蒂娜·洛门科的询问时曾表示，仅凭记者的倡议并无独立的法律依据进行检查。

然而，正如UA.NEWS所强调的，此次申诉不仅基于记者的询问，还基于刑事诉讼的具体材料、法院裁定以及关于禁止相关药品流通的信息。

与此同时，编辑部承认，仅凭刑事诉讼的立案本身并不能证明违反了许可条件。但编辑部认为，所列举的事实需要许可机构进行独立核查。

UA.NEWS向卫生部提出的要求

在致函中，本报编辑部请求卫生部将上述情况视为可能对民众生命和健康构成威胁且有文件佐证的信息。

具体而言，要求该部查明是否存在对个体经营者玛丽亚·特里福诺娃及“特里福诺娃MD”有限责任公司进行突击检查的合法依据；若存在此类依据，则应依法作出开展检查的决定。

建议在检查过程中评估持证方是否遵守了关于医疗服务安全、药品使用、医疗文书管理、患者知情权及医疗实践组织等方面的要求。

若违规行为得到证实，本报编辑部请求卫生部采取法律规定的应对措施。如有必要，还建议该部向国家药品管理局及预审调查机关寻求协助，以获取补充文件和信息。

此外，UA.NEWS 还要求将申诉的审查结果及最终决定通知本报编辑部。如果卫生部拒绝进行检查，记者们要求提供附有理由的说明，并指明拒绝的法律依据。

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