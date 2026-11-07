政府正为基辅自来水公司的9处关键基础设施设施组织工程防护措施

乌克兰国家基础设施恢复与发展局于11月7日宣布，将对“基辅水务公司”的9处关键基础设施实施工程防护。

其中7处设施的工程已启动，其余两处将于近期开工。 总体而言，这9处设施的工程将至少涉及7家经验丰富的承包商。政府官员认为，此举将确保工程进度、施工质量以及承包商之间的竞争。

“早在两个月前，鉴于可能需要对这些设施进行防护，我们曾向承包商征询了其是否准备好在‘基辅水务公司’的设施上开展工作的意愿。 当时，‘奥托斯特拉达’集团拒绝了这一请求，”官方声明中写道。

此前，“奥托斯特拉达”公司总经理曾指责乌克兰国家基础设施恢复与发展局将其作为承包商排除在上述工程之外。

“2026年10月，‘奥托斯特拉达’公司从恢复署署长处接到一项紧急任务——着手实施基辅水务公司相关设施的防护工程。 但到了2026年11月4日，却从工程发包方处收到了以下指示：根据重建局第一副局长因娜·弗努科娃的口头指示，‘奥托斯特拉达’必须停止上述项目的实施”， ——马克西姆·什基尔写道。

乌克兰国家基础设施恢复与发展局坚称，关于扎波罗热公司参与“基辅自来水公司”项目施工的信息与事实不符。

“需要指出的是，目前该局与乌克兰各地的数百家承包商签订了合同。而关于工程分配的抱怨，我们仅从一家公司——‘奥托斯特拉达’——那里听到。 而对所有承包商的要求都是一样的，”官方声明中写道。

此前，总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾表示，如果“基辅水务公司”在首都面临供电问题的情况下仍不加快工作进度，其管理层可能会被更换。 他表示，公用事业部门必须采取更迅速的行动，因为基辅正因俄罗斯对能源基础设施的袭击而经历一段艰难时期。

11月6日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基召开会议，讨论了消除俄罗斯袭击造成的后果、恢复电力供应以及各地区局势等问题。

基辅市长维塔利·克利奇科就总统弗拉基米尔·泽连斯基对首都供暖季准备情况以及可能出现的电力和供水问题的批评作出了回应。

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