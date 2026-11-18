11月18日，基辅大部分地区的空气质量均被评定为优良
截至11月18日早晨，基辅的空气质量保持良好，监测站未记录到显著污染。 达尔尼茨基区的污染指数最低，而奥博隆区和波迪尔区的数值则略高。
不同监测服务的数据可能略有差异，因为它们使用各自的监测站网络和信息处理方法。
因此，在评估情况时，应综合考虑整体趋势及特定区域的指标，而非仅参考单一数值。
空气质量在一天中可能会发生变化，因此建议在长时间户外活动前查看最新数据。
SaveEcoBot交互式地图显示了基辅及首都各区的空气污染水平。该服务利用在线监测站网络的数据，其中部分监测站以实时模式运行。
截至2026年11月18日07:00，基辅的总体空气质量指标处于良好水平。
根据监测数据：
- 达尔尼茨基区——AQI 23：在所列区域中污染指数最低；
- 奥博隆区——AQI 46：空气质量良好；
- 波迪尔区——AQI 46：同样属于良好水平。
因此，截至11月18日早晨，达尔尼茨基区的空气质量状况最为理想。
Aqicn地图可实时追踪空气质量指数，并查看各监测站的具体数据。该服务采用从良好到危险的污染等级分级标准。
LUN City AIR系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及空气温度和湿度。监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。
AQI数值越高，空气污染程度越严重。为了全面评估情况，建议对比多家服务平台的监测数据，并关注全天污染指数的变化趋势。
如果污染指数上升，应尽量减少在户外逗留的时间，并在条件允许的情况下留在室内。
专家建议：
- 关闭门窗，以减少污染空气进入室内；
- 待情况好转后通风；
- 避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加；
- 如有空气净化器，请按照制造商说明使用。
患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外注意。建议他们密切关注空气质量指数及自身身体状况。
需要提醒的是，截至11月16日上午，首都未监测到显著的空气污染，总体空气质量被评定为中等。 您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务，了解基辅哪些区域的空气更清洁，并实时关注空气质量指标的变化。
截至2026年11月13日早晨，基辅的空气质量仍维持在中等水平。监测站未记录到显著污染，但首都各区的指标存在差异。