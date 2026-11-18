截至11月18日早晨，基辅的空气质量保持良好，监测站未记录到显著污染。 达尔尼茨基区的污染指数最低，而奥博隆区和波迪尔区的数值则略高。

不同监测服务的数据可能略有差异，因为它们使用各自的监测站网络和信息处理方法。

因此，在评估情况时，应综合考虑整体趋势及特定区域的指标，而非仅参考单一数值。

空气质量在一天中可能会发生变化，因此建议在长时间户外活动前查看最新数据。

SaveEcoBot交互式地图显示了基辅及首都各区的空气污染水平。该服务利用在线监测站网络的数据，其中部分监测站以实时模式运行。

截至2026年11月18日07:00，基辅的总体空气质量指标处于良好水平。

根据监测数据：

达尔尼茨基区——AQI 23： 在所列区域中污染指数最低；

奥博隆区——AQI 46： 空气质量良好；

波迪尔区——AQI 46：同样属于良好水平。

因此，截至11月18日早晨，达尔尼茨基区的空气质量状况最为理想。

Aqicn地图可实时追踪空气质量指数，并查看各监测站的具体数据。该服务采用从良好到危险的污染等级分级标准。

LUN City AIR系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及空气温度和湿度。监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。

AQI数值越高，空气污染程度越严重。为了全面评估情况，建议对比多家服务平台的监测数据，并关注全天污染指数的变化趋势。

如果污染指数上升，应尽量减少在户外逗留的时间，并在条件允许的情况下留在室内。

专家建议：

关闭门窗，以减少污染空气进入室内；

待情况好转后通风；

避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加；

如有空气净化器，请按照制造商说明使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外注意。建议他们密切关注空气质量指数及自身身体状况。

需要提醒的是，截至11月16日上午，首都未监测到显著的空气污染，总体空气质量被评定为中等。 您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务，了解基辅哪些区域的空气更清洁，并实时关注空气质量指标的变化。

截至2026年11月13日早晨，基辅的空气质量仍维持在中等水平。监测站未记录到显著污染，但首都各区的指标存在差异。

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