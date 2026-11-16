“特派记者”项目的记者们再次造访了基辅德斯尼亚区国家行政管理局，旨在与该局负责人马克西姆·巴赫马托夫进行交流。 此次采访旨在查明为何本报编辑部及其记者频频遭受指责和辱骂，并就该官员的资产和财产状况提出质询。

据“特派记者”编辑部报道，记者们已正式向国家反腐败局提出申请，要求核查马克西姆·巴赫马托夫2025年的财产申报情况。



经分析该文件后，编辑部注意到德斯尼亚区行政管理局局长曾以租赁方式使用一辆豪华轿车。 据记者称，尽管相关使用权直至8月才终止，但该申报表中并未如实反映其长达数月的使用情况。

当摄制组试图在行政大楼入口处向巴赫马托夫提问时，这位官员拒绝与记者交谈——反而当着他们的面重重地关上了门。

记者指出，这并非德斯尼亚区政府负责人首次回避他们的提问。

他与记者的互动史还有一段前情提要。 据媒体报道，2026年11月初，当记者试图就该官员的财产状况、诉讼纠纷以及德斯尼亚区防空洞状况寻求评论时，巴赫马托夫对摄制组进行了辱骂。 具体而言，他将记者称为“屎媒体”，并指责他们策划所谓亲俄报道。《特别记者》编辑部表示，已就可能存在的妨碍新闻采编行为向执法部门报案。

与官员及退伍军人的冲突

巴赫马托夫卷入的最轰动的一起丑闻发生在2025年8月27日。在德斯尼亚区行政管理局局长进行公开汇报期间，他与基辅市国家行政管理局副局长安娜·斯塔罗斯滕科发生了争执。 视频记录显示，巴赫马托夫从她手中夺走麦克风，随后又强行将她推下讲台。斯塔罗斯滕科声称遭受了身体上的胁迫，而巴赫马托夫则否认使用了武力，并指责这位官员挑起冲突。

此后，基辅市议会通过了一项致总统弗拉基米尔·泽连斯基的请愿书，要求解雇巴赫马托夫。共有69名议员投票支持该决议。

2026年，德斯尼亚区英雄大道周边又爆发了一场冲突。 退伍军人、现役军人、阵亡守卫者的家属以及当地居民对纪念碑的建设方式表示不满。7月8日，行政大楼外举行了抗议活动，参与者要求解雇巴赫马托夫。 约250人签署了致总统的请愿书。

与此同时，这位官员的财产状况问题仍备受记者关注。 2026年10月，“特别记者”栏目发布了一篇关于其财产申报的报道，特别指出了其中的黄金金条、不动产、资产构成变化以及车辆等情况。 编辑部强调，部分情况需要进一步核查。

如今，记者们要求国家反腐败局核查其2025年的申报材料。编辑部关于车辆及其他财产信息的质疑是否属实，尚待反腐败机构查证。

此次记者同样未收到任何答复。

需要指出的是，德斯尼亚区国家行政管理局局长巴赫马托夫此前曾上演过情绪失控的一幕，并对记者出言辱骂。

律师奥列克西·舍夫丘克已致函总统弗拉基米尔·泽连斯基，请求对其评估基辅德斯尼亚区国家行政管理局负责人马克西姆·巴赫马托夫的工作表现，并考虑将其解职的可能性。 该律师认为，该官员的行为及其公开言论不符合战时要求。

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