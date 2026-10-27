视频：基辅在遭遇炮击后陷入交通拥堵，南桥已封闭，地铁运行受限

10月27日上午，基辅遭遇俄罗斯弹道导弹袭击后，交通状况大幅恶化。首都左右两岸均出现拥堵，南桥已被封锁，地铁也未能全线运行。

左岸的交通状况最为严峻：在被封锁的南桥前，拥堵已从哈尔科夫住宅区一直延伸而来。

此外，哈尔科夫公路和达尔尼察大桥也出现了严重交通延误——最长可达21分钟。

右岸的交通状况同样十分拥堵。根据Google Maps的数据，以下路段均出现拥堵：

斯捷潘·班德拉大道——延误10–15分钟；

纳贝日诺-里巴尔斯卡街——延误14分钟；

瓦列里·洛巴诺夫斯基大道——延误9分钟；

日利亚ンス卡街——延误9分钟；

伊万·维戈夫斯基街——延误8分钟；

布列斯特大道——8分钟。

左岸出现大规模拥堵，原因是地铁运营受限以及南桥受损，该桥目前已完全禁止车辆通行。 地铁“绿色”线在“奥索科尔基”站与“切尔沃尼·胡蒂尔”站之间的列车运行已暂时暂停。

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此外，警方还封锁了受击地点附近街道的交通。

为弥补地铁无法正常运行带来的影响，市政府已增加相关公交线路的发车班次。

此外，由于警方封路，72路公交车在诺沃科斯蒂安蒂诺夫斯卡亚街双向行驶路线有所调整。

前往“康特拉科瓦广场”地铁站方向：图尔钦斯卡街 — 基里利夫斯卡街 — 尼古拉·克拉夫琴科街 — 随后按原路线行驶。

前往“西尼奥泽尔内”住宅区方向：尼古拉·克拉夫琴科街——基里利夫斯卡街——随后按原路线行驶。

10月27日上午，乘客若需从左岸前往右岸（特别是从奥索科尔基前往独立广场），需支付以下费用：

Uklon：

“标准”档——768–803格里夫纳；

“舒适”档——851–886格里夫纳；

“商务”和“快速搜索”档位——近1000格里夫纳，最高989格里夫纳。

Bolt：

“Bolt”和“Priority”——639–699格里夫纳；

“舒适”——749–809格里夫纳；

“Send”配送——679格里夫纳；

“Pet”宠物运输——699格里夫纳。

需要指出的是，10月27日凌晨，俄罗斯对基辅发动了多轮弹道导弹袭击。

袭击导致大学宿舍（第聂伯罗彼得罗夫斯克经济大学）、南桥、医院及地铁站受损。

一名妇女遇难，另有15人受伤。

来源：RBC-乌克兰

基辅方面正在评估南桥在弹道导弹袭击后的受损情况。

此前，基辅地铁红线所有车站均已恢复运营。

此外，由于地铁运行调整，基辅已加强了地面交通的运营。

基辅遭弹道导弹袭击后，南桥和地铁均受损。

需要提醒的是，在基辅，因俄罗斯联邦的袭击，共有7人受伤，其中包括急救人员。

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