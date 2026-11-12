视频：在特罗耶什奇纳，公交车在拥堵中滞留数小时，而基辅市民则步行前往大桥

11月12日早高峰期间，数十辆载有乘客的公交车在特罗耶什奇纳出口处因交通拥堵而受困。

其中一些车辆在通过Sky Mall购物中心附近路段时，耗时长达一小时，而平时仅需10分钟。

据交通分析师亚历山大·格雷奇科称，尽管有禁令，仍有大量私家车涌入该路段。一些司机试图通过出示各种公务证件或与巡警争辩来通行。

在基辅，尽管有交通限制，特罗耶什奇纳的司机们仍试图在高峰时段通过北桥。他们使出各种花招，包括出示证件。警方正在严格管控车流。 https://t.co/TjVFrS1xsI — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 2026年11月12日

他还表示，警方不断更改交通规则：时而允许所有车辆使用同一车道通行，时而又将该车道专供公共交通使用。

由于交通拥堵，特罗耶什奇纳的数千名居民被迫徒步前往北桥方向。

来源：亚历山大·格雷奇科

俄军在袭击首都期间，向南桥方向发射了数枚弹道导弹。空军发言人尤里·伊格纳特指出，这些桥梁具有相当大的抗荷载能力，因此要彻底摧毁此类建筑并不容易。 不过，受损路面的修复仍需一定时间。

基辅市政府宣布，自11月6日起，基辅南桥为从第聂伯河左岸驶往右岸的车辆增设了一条车道。

如果基辅所有桥梁同时限制车辆通行，司机将不得不绕行基辅和卡尼夫水电站的大坝。根据行驶方向和所选的过河路线，行程时间可能会大幅延长。

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