在俄罗斯发动袭击后，首都的北桥和南桥交通已完全中断。因此，11月17日上午，道路上——尤其是帕顿桥附近——出现了严重拥堵，公共交通路线也不得不进行调整。

从清晨开始，司机和乘客便试图通过其他路线前往工作地点。交通流的改道导致周边道路的通行状况变得更加复杂。

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据市政府消息，此前经由北桥和南桥运行的公共交通，目前正暂时按照调整后的路线运行。

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公共交通运行情况

通过波迪尔大桥，已安排以下线路运行：

21、73和101路公交车开往“康特拉科瓦广场”地铁站（下瓦尔街）；

31-TR路公交车经格利博奇茨卡街开往“卢基亚诺夫斯卡”地铁站；

30路和31路无轨电车从“卢基亚诺夫斯卡”地铁站及“卡德茨基森林”发车，开往“波恰伊纳”地铁站；

44路无轨电车运行于“皮夫尼察街—阿尔希彭科街”路线；

50路无轨电车的发车班次已增加。

已安排22路和91路公交车经达尔尼茨基大桥运行。此外，22-TR路公交车的发车班次已增加。

司机和乘客在规划市内出行时，应注意这些临时调整。

基辅北桥和南桥在俄罗斯袭击后被封锁：公共交通线路已调整。

克利奇科称，俄罗斯用导弹袭击了基辅的北桥和南桥。

此前，基辅已修复了被无人机损毁的北桥。

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