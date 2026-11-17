视频：基辅因北桥和南桥封闭而出现严重拥堵
在俄罗斯发动袭击后，首都的北桥和南桥交通已完全中断。因此，11月17日上午，道路上——尤其是帕顿桥附近——出现了严重拥堵，公共交通路线也不得不进行调整。
从清晨开始，司机和乘客便试图通过其他路线前往工作地点。交通流的改道导致周边道路的通行状况变得更加复杂。
据市政府消息，此前经由北桥和南桥运行的公共交通，目前正暂时按照调整后的路线运行。
公共交通运行情况
通过波迪尔大桥，已安排以下线路运行：
- 21、73和101路公交车开往“康特拉科瓦广场”地铁站（下瓦尔街）；
- 31-TR路公交车经格利博奇茨卡街开往“卢基亚诺夫斯卡”地铁站；
- 30路和31路无轨电车从“卢基亚诺夫斯卡”地铁站及“卡德茨基森林”发车，开往“波恰伊纳”地铁站；
- 44路无轨电车运行于“皮夫尼察街—阿尔希彭科街”路线；
- 50路无轨电车的发车班次已增加。
已安排22路和91路公交车经达尔尼茨基大桥运行。此外，22-TR路公交车的发车班次已增加。
司机和乘客在规划市内出行时，应注意这些临时调整。
基辅北桥和南桥在俄罗斯袭击后被封锁：公共交通线路已调整。
克利奇科称，俄罗斯用导弹袭击了基辅的北桥和南桥。
此前，基辅已修复了被无人机损毁的北桥。