基辅戈洛西夫斯基区就战争期间预算资金的使用问题展开了讨论。 教育专家兼社会活动家伊万娜·科伯尼克指出，在学校防空洞建设被暂停的背景下，戈洛西夫斯基大道沿线的人行道却正在进行大规模翻修。

据科伯尼克称，距离正在维修的路段仅100至200米处，就有四所学校——第179号、第186号、第85号和第15号学校。 然而，只有第179中学拥有防空掩体，这使得小学部能够正常上课，高年级学生每周也能有几天进行面授学习。 其他学校的状况则十分严峻。特别是第186中学，去年基辅市议会曾拨款用于建造“兼具防辐射掩体功能的双用途避难所”（即所谓的“地下学校”）。 目前，该校附近的施工场地已被清理，只留下半成品的混凝土结构，且该处已停工数月。

总体而言，戈洛西夫斯基区共开工建设了三处此类掩体（特别是第130号和第236号学校附近），为此从市预算中拨出了数亿格里夫纳。 目前这三处工程均处于停工状态，学生们还因此失去了使用校园操场的机会。

由于缺乏安全的避难所，大多数学校被迫采用远程教学。这给家长带来了严重的问题：科伯尼克透露，在该区的一家社区诊所里，上课期间曾同时有七名小学低年级学生在场。 这些孩子是女医生和护士的子女，由于家中无人照看，母亲们不得不将他们带到工作场所。

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这位专家还指出，尽管其他地区——特别是利沃夫州、伊万诺-弗兰科夫斯克州和罗夫诺州——已成功获得相关资金，但基辅市却根本未提交任何申请，以获取用于建设学校避难所和防空洞的国家补助金。 与此同时，据科伯尼克称，国家财政部目前已暂停了所有与冬季准备最基本需求无关的支出，这意味着已被铲起的沥青和堆积如山的瓷砖还将长期闲置。

“我不参与政治活动，也与任何政治势力无关。但如果市政府继续为其忽视教育、不履行应尽职责的行为辩解，我将公布相关数据，至于这些数据会被谁以何种方式利用，我无法预料。 别再以‘一切正常’为借口了。开始说说你们到底在做什么吧，”伊万娜·科伯尼克总结道。

此前，基辅市政工作人员拆除了卢卡尼夫卡地区那处引发争议的公交站台上的玻璃。

与此同时，克利奇科表示，基辅将在12月前完成韧性计划。

在此背景下，基辅订购了大功率发电机，以确保停电期间供水系统的正常运行。

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