在11月7日（周六）俄罗斯对首都发动的袭击中，检察院大楼遭到损毁。基辅市军事行政管理局代理局长安德烈·特卡乔夫通报了这一情况。

“受损最严重的是索洛缅斯基区的住宅建筑。那里有许多高层住宅楼遭到破坏。有一枚火箭弹直接落在一栋住宅楼下方，该楼受损最为严重。周围其他建筑的窗户、门及其他结构部件也被击毁。 此外，附近的幼儿园、检察院及其他建筑也确实遭受了破坏，”他表示。

不过，特卡乔夫并未说明受损的是哪座检察院大楼。

“在德斯尼亚区，北桥遭到破坏。目前正在那里进行评估和抢修工作。目前该桥双向交通已完全中断，”基辅市军事行政管理局负责人表示。

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在回答关于此次炮击导致电力、供水和供暖状况的问题时，他通报称，目前基辅的电力部门已使局势略微稳定，因此现正实施按小时轮流限电的安排。

“另一方面，电压波动和停电也会影响其他系统。例如供水系统。目前泵站正在运行，供水管网压力已趋于稳定。目前所有地区都有水，”特卡乔夫指出。

来源：乌克兰通讯社

俄罗斯恐怖分子用巡航导弹袭击了基辅的北桥。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

11月7日，由于俄罗斯对基辅州的恐怖袭击，一处基础设施发生火灾。救援人员迅速将其扑灭。

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