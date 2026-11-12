视频：基辅索洛缅斯基区设立了援助俄罗斯袭击受害者的指挥部

11月12日，一架俄罗斯无人机击中首都索洛缅斯基区的一栋多层住宅楼后，当地为受灾居民设立了应急指挥部。该指挥部将为因袭击导致住所受损的居民提供帮助。

该支援点设在第43号“圣杯”中学内，地址为：普雷奥布拉日恩斯卡街17号。

指挥部内有社会工作者、行政服务中心的专家以及心理咨询师值守。居民们可以在这里取暖、喝热茶，并获得：

初步心理支持；

关于补办丢失证件的咨询与协助；

协助办理城市计划“关怀·走向基辅市民”及国家计划“e重建”的物质援助申请。

援助指挥部电话：

097 532 09 79

099 740 64 59

097 349 00 31

索洛缅区区长谢尔盖·莫文科还指出，救援人员、医护人员、警察及市政服务部门仍在事发地点持续开展工作。

视频：俄罗斯无人机击中基辅一栋九层楼房，一名妇女遇难。

回顾此前，11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松的科拉贝尔内区。袭击导致一名当地居民重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，购物中心“Epicenter”可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的多个居民点断电。

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