根据首都2027年更新的投资计划，地铁关键项目的实施已被推迟数年。 从“西雷茨”站到维诺格拉达尔的支线开通以及车辆段的建设，目前计划不早于2035年。

早在9月份版本的城市投资计划中，通往维诺格拉达尔的地铁全线项目完工时间还定为2028年。 此外，在更新后的文件中，该路段前两站——“莫斯蒂茨卡”站和“华沙”站的开通日期均未明确。

整个项目的预估总成本为233.4亿格里夫纳（这是整个建设周期的总估算，而非2027年的支出总额）。 目前，该项目正在进行管线铺设工作，同时正在安装名为“维多利亚”的隧道掘进机，该设备将负责开挖“西尔采”站与“莫斯蒂茨卡”站之间的左线隧道。 承包商尚未公布列车投入运营的确切日期。

除通往维诺格拉达尔的支线外，基辅市政府还推迟了其他大型地铁基础设施项目：

通往特罗耶什奇纳的地铁（连同车辆段）：建设期限从2033年推迟至2037年。

“利沃夫门”站：大堂建设工期从2029年推迟至2033年。

“火车站”站：修复工程及第二出口的建设工期从2029年推迟至2032年。

来源：有轨电车

在欧洲联盟大道下方，通往维诺格拉达尔的地铁隧道已竣工。

通往维诺格拉达尔的地铁工程仍在继续：基辅市国家行政管理局否认了停工传闻。

通往维诺格拉达尔的地铁线路最早将于2027年开通。

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