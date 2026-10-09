约翰·列侬诞辰86周年：这位和平主义者如何靠养牛赚钱、失去了披头士乐队的歌曲，并留下了一笔财富

2026年10月9日，约翰·列侬本应迎来86岁生日。大多数人认识的他是那位身着白色西装、呼吁人类放弃私有财产的理想主义者。 但《Imagine》歌词背后，却隐藏着截然不同的一面。列侬是一位有着奇特习惯的百万富翁，他钟爱奢侈品，将资金投向出人意料的资产，并不断与大公司打官司。

他的生平打破了关于无私嬉皮士的神话。约翰不仅购买人迹罕至的岛屿、为版权展开斗争，同时还允许妻子将数百万投入到种畜农场中。 1980年列侬去世时，这段故事似乎已经落幕。但事实上，他的最大生意正是在那时才刚刚开始。

小野洋子将丈夫的名字打造成了一台完美的商业机器。 如今，他的歌曲、画作甚至眼镜款式，每年都为继承人带来数千万美元的收入。得益于流媒体、过往的司法和解协议以及人工智能，这位音乐人的收入甚至超过了许多在世的流行巨星。

UA.News将讲述列侬如何花光披头士乐队最初那笔惊人的演出费、迈克尔·杰克逊为何“截流”了他的歌曲、披头士乐队如何从史蒂夫·乔布斯那里榨取了5亿美元，以及他的身后商业帝国如今能带来多少收益。

钢琴里的美元钞票和黄色劳斯莱斯：列侬如何挥霍最初的版税

20世纪60年代初，巨额财富突然降临在披头士乐队身上。这些音乐人完全不懂银行体系是如何运作的。 首次体育场演出的演出费被装在普通的皮箱和纸袋里送来。列侬只是把厚厚的钞票捆塞进大衣口袋里，剩下的则塞进家里的钢琴里。

当钱多得离谱时，约翰开始毫无计划地挥霍。1965年，他买了一辆黑色的劳斯莱斯幻影V型豪华轿车。在他看来，这辆车对于一位摇滚巨星来说太过平淡无奇。 约翰将车送到了JP Fallon车行，支付了1000英镑，并要求将车身重新喷涂成亮黄色。车内拆除了后排座椅，取而代之的是双人床、冰箱、电视和电话。

英国公众对此大为震惊。在伦敦市中心，一位年长的贵妇人甚至挥舞着雨伞冲向这辆车，并向列侬咆哮道，他玷污了国家象征。然而，这一怪诞之举却成为了一笔绝妙的投资。 1985年6月，这辆车在苏富比拍卖会上以惊人的229万美元成交。

1967年，约翰看到了一则关于出售爱尔兰近海无人岛多里尼什的广告。他甚至没去实地考察，就花了1700英镑买下了它。起初，这位音乐家想在那里建一个躲避粉丝的藏身之处。

后来他改变了主意，免费让一个嬉皮士公社住进岛上。这座岛最终没带来一分钱收益，却完美地体现了列侬的风格：凭感觉行事，不计成本。

冰箱里的皮草和价值600万美元的奶牛

在热门单曲《Imagine》中，约翰唱道：“Imagine no possessions”（“想象没有私有财产”）。但在现实生活中，他却拥有巨额财富。 他和妻子小野洋子在纽约著名的“达科塔”大厦里买下了五套独立公寓。 夫妻二人住在一套公寓里，第二套改造成办公室，第三套用于接待客人，而第四套则专门用来存放小野洋子的皮草。那里甚至安装了制冷设备，以防止皮草变质。

1975年，儿子肖恩出生后，列侬正式宣布退休。他待在家里，烤面包，还带着孩子在中央公园散步。 所有财务事务都交由小野洋子负责。与丈夫不同，她深谙金钱的价值，毕竟她成长于日本一个大型银行世家。她聘请了会计师和律师，着手让资本增值。

小野洋子最出人意料的决定是投资农业。她在纽约州和特拉华州斥资约600万美元，购置了土地和纯种荷斯坦奶牛。 这位摇滚偶像的家族竟一跃成为美国最著名的奶牛育种场之一。

这一计划取得了惊人的成功。1980年，他们那头昵称为“Sexing Rag Apple Star”的精英奶牛在农场拍卖会上以创纪录的26.5万美元成交。 约翰当时开怀大笑：“只有我的小野才能去乡下，靠卖牛赚下一笔横财。” 到1980年秋天，该家族的资产已超过2亿美元。列侬这辈子可能再也不用碰吉他了。

迈克尔·杰克逊以4750万美元收购了披头士乐队的歌曲

对披头士乐队而言，最大的财务打击莫过于失去了对自己歌曲的版权。早在1963年，经理布莱恩·爱泼斯坦就与出版商迪克·詹姆斯达成协议，共同创立了Northern Songs公司。 当时乐队成员还是一群年轻小伙子，并未仔细研读合同文件。结果，列侬和麦卡特尼每人仅获得20%的股份，其余股份则由出版商和经纪人掌控。

为了减轻英国高得离谱的税负，该公司于1965年上市。税负确实降低了，但约翰和保罗的股份却缩减到了15%。 1969年，出版商迪克·詹姆斯在乐队成员不知情的情况下，以150万英镑的价格将自己持有的全部股份出售给了媒体大亨卢·格雷德旗下的ATV Music公司。 披头士曾试图回购股份，但因内部争执而失败。他们最终不得不以350万英镑的价格出售了剩余股份。

随后发生了一段轶事。20世纪80年代初，保罗·麦卡特尼与迈克尔·杰克逊结为好友，并和他录制了几首对唱歌曲。在一次午餐聚会上，保罗决定向这位年轻的同行传授商业经验。 他掏出笔记本，展示了他购买的巴迪·霍利歌曲出版权清单。麦卡特尼解释道：“真正的钱不在演唱会上，而在出版权上。”杰克逊将这句话铭记了一生。

1984年，披头士乐队的歌曲目录以4000万美元的价格挂牌出售。麦卡特尼原本打算与小野洋子共同收购，费用各承担一半，但小野洋子认为这个价格过高，不值得。 就在创作者们争论不休之际，迈克尔·杰克逊以4750万美元的报价抢先拿下了这些版权。

保罗对此举感到不满，并因此与这位歌手断绝了关系。不过，列侬的遗产并未因此受到影响：法定50%的版税仍继续支付给约翰的家人。 后来，杰克逊以9500万美元的价格将索尼持有的半数股权转售。而麦卡特尼本人直到2017年才成功协商收回部分美国版权。

两颗苹果之战：披头士乐队如何迫使史蒂夫·乔布斯支付5亿美元

另一场重大的法律纠纷与苹果公司有关。1968年，披头士乐队创立了自己的公司Apple Corps，并选定了一个绿苹果作为标志。他们梦想着销售唱片、服装和电子产品。 由于盗窃和办公室管理混乱，该项目很快破产，但该商标仍归乐队所有。

1976年，当史蒂夫·乔布斯和史蒂夫·沃兹尼亚克创立苹果电脑公司时，披头士乐队的律师们立即将他们告上了法庭。 双方于1981年首次达成和解：乔布斯支付了8万美元，并承诺其电脑产品绝不会涉足音乐领域。

但技术发展日新月异。20世纪80年代末，Mac电脑已具备录音和播放音频的功能。披头士乐队再次提起诉讼，并于1991年从乔布斯手中索赔了2650万美元。 真正的风波始于2000年代初，当时便携式播放器iPod和数字音乐服务iTunes问世。音乐人指责苹果公司公然违反了旧协议。

这场旷日持久的纠纷持续了数年。直到2007年2月，史蒂夫·乔布斯才决定一劳永逸地解决此事。苹果公司买下了该名称及标志的所有权利。 据市场估算，乔布斯的公司向披头士乐队支付了约5亿美元，允许该音乐厂牌继续使用该商标。

该协议使双方和解。2010年11月，史蒂夫·乔布斯在iTunes上盛大推出了披头士乐队的完整唱片目录。 仅在最初的七天内，用户就购买了200万首歌曲和45万张专辑。约翰·列侬的继承人从此次首发中获得了数千万美元的净利润。

遗产之争与朱利安·列侬的拍卖会

尽管公开场合总是谈论着彼此的爱，但列侬家族内部却暗流涌动，爆发了激烈的财务冲突。约翰于1979年立下了遗嘱。 他将全部资产、音乐版权和房地产都留给了小野洋子及其儿子肖恩。而与第一任妻子辛西娅所生的长子朱利安，在遗嘱中则完全未被提及。

朱利安仅获得了一笔10万英镑的信托基金和一笔微薄的助学金。 这个年轻人眼睁睁看着父亲去世后专辑销量以百万计，而自己的家人却一无所获。朱利安聘请了律师，并开始与继母展开了一场旷日持久的法律战。

这起诉讼持续了近16年。 直到1996年，案件才以和解告终。赔偿金额虽未官方公布，但英国记者获悉，小野洋子同意向继子支付2000万至2500万英镑。

最令人痛心的是，约翰去世后，小野洋子竟未将父亲的任何纪念物品交给儿子。 为了收集哪怕一点点东西，朱利安只能参加公开拍卖会。他将判决获得的赔偿金中相当大一部分用于购买父亲的手稿和明信片。

死后的金矿：列侬的歌曲如何通过流媒体和人工智能创收

1980年12月，列侬在“达科塔大厦”附近遇刺身亡，这使得他的音乐销量飙升至空前高度。 刚发行的专辑《Double Fantasy》销量立即突破800万张。小野洋子迅速为丈夫的签名、自画像和圆框眼镜注册了版权。

时至今日，“约翰·列侬”这一品牌依然是稳定的摇钱树。在《福布斯》2025年已故明星财富排行榜中，列侬的遗产为其继承人带来了1200万美元的收益。

钱源源不断地从四面八方涌来。 德国蒙布朗（Montblanc）公司推出印有这位音乐家名字的昂贵钢笔，瑞士雷蒙韦尔（Raymond Weil）品牌销售限量版手表，而歌曲《Imagine》在每届奥运会开幕式上播放，为此支付了不菲的授权费。

最近一笔引人瞩目的收入来自人工智能。2023年11月，披头士乐队发布了单曲《Now and Then》，该曲被誉为乐队的“终曲”。 这首歌曲是由约翰在1970年代末在家中录制的一盘旧卡带演示录音拼接而成的。 导演彼得·杰克逊的神经网络技术提取了列侬那略显沙哑的嗓音，并将其处理至完美的录音室音质。 这首歌在乐队首次登顶54年后，再次登顶英国单曲榜，并在流媒体平台上收获了数百万次新播放量。

约翰·列侬的故事表明：叛逆精神与资本主义可以完美共存。约翰曾真诚地反对战争，退还过皇家勋章，并戏谑英国贵族。 但正是这种正直叛逆者的形象，让他的品牌在市场上永垂不朽。

1960年代的商业失败让他的继承人学会了严明的纪律。小野洋子没有重蹈覆辙。 她守护着丈夫的每一行歌词、每一幅画作和每一秒录音，建立了一个拥有受保护版权的坚不可摧的信托基金。

在86岁生日这天，约翰·列侬依然是一位罕见的创作者，其遗产并未随岁月流逝而贬值。 他的歌曲之所以能持续带来数百万的收益，并非因为营销人员强行推广，而是因为真挚的才华与叛逆的自由，始终是世界上最稀缺的商品。

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