因电视剧《逆向》而闻名的乌克兰女演员奥莱西亚·纳迪耶娃，展示了位于赫尔松州尔沃夫村的父母家所剩无几的残骸。

由于俄罗斯的炮击，她家的房屋已被摧毁；据这位女演员称，整个村子里没有一栋房子幸免于难。

纳杰耶娃在Instagram故事中发布了一段来自家乡村子的视频，这是她的朋友在停火期间拍摄的。她坦言至今仍无法接受眼前所见，因为在她的记忆中，家乡始终是灰蒙蒙且荒芜的。

“只想把这一切当作一场噩梦忘掉，然后回家。回到世界上最棒的村子——利沃夫村，”这位女演员写道。

此外，她还展示了被毁坏的当地社区中心、医院和学校，并通过历史照片让人回想起在俄罗斯炮击之前父母家的模样。

来源：奥莱西娅·纳杰耶娃的Instagram

真人秀节目《单身汉》第12季冠军、模特卡捷琳娜·洛佐维茨卡与阿塞拜疆裔歌手吉达亚特·塞伊多夫（Geed）秘密完婚。 这对恋人仅在订婚一个月后便举办了这场盛大的婚礼。

知名网红兼《单身汉-12》冠军卡捷琳娜·洛佐维茨卡很少谈论自己的私生活。

《单身汉》第15季的主角、篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫，在网络上出现关于前参赛者安娜·米沙克过去的信息后，公开支持了她。 博主博格丹·贝斯帕洛夫查明，这位32岁的女子此前曾制作成人内容。

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