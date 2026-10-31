在澳大利亚，27岁的演员奥利维娅·哈格罗德患有唐氏综合征，童年时接受过多次手术，她在长片电影《Boss Cat》中担任主演。该片讲述了23岁的索尼娅在母亲去世后，努力保住继续住在自己家中的权利的故事。ABC News Australia报道了这名演员的故事。

哈格罗德居住在布里斯班以北的雷德克利夫，并于2021年开始在Bus Stop Films机构学习表演。该机构让患有智力障碍、自闭症或唐氏综合征的年轻人参与电影制作，并帮助他们获得在电影行业工作的技能。此前，这名演员曾在澳大利亚国立戏剧艺术学院的Open Young Actor's Studio项目学习。

心脏手术与康复

在奥利维娅的母亲凯莉·里德怀孕第20周时，医生发现胎儿患有严重心脏缺陷。其母亲表示，医生认为这种情况无法存活，并强烈建议终止妊娠。奥利维娅出生后，凯莉得知女儿患有唐氏综合征。奥利维娅九周大时，因心脏有孔洞而病情恶化，因此接受了手术。据其母亲说，当时她的存活几率为20%。

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奥利维娅还被预测可能在说话和行走方面遇到困难。不过，她掌握了舞蹈，并于2017年在世界唐氏综合征日当天于纽约联合国总部演出。青少年时期，由于髌骨位置不正确，她经常跌倒并发生骨折。15岁时，哈格罗德写信给骨科医生杰里米·巴特利特，请求接受手术。双膝接受手术并完成康复后，她能够跑步、跳跃和跳舞。

索尼娅一角与未来计划

《Boss Cat》的导演兼编剧、Bus Stop Films联合创始人热内维耶芙·克莱-史密斯表示，在第一次见面时，她就认为哈格罗德适合出演索尼娅。拍摄前，演员和导演每周都会讨论剧本和情感戏。为了塑造这个角色，哈格罗德制作了一份彩色情绪图，帮助她表现角色的愤怒、喜悦或悲伤，而不会在镜头外沉浸于这些情绪之中。

该片于6月在悉尼电影节首映，广泛上映计划定于12月3日，即国际残疾人日。哈格罗德还在一家大型超市工作，她梦想在百老汇音乐剧中跳舞，并与自己最喜欢的歌手泰勒·斯威夫特一起参加巡回演出。

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