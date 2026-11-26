歌手阿拉·普加乔娃分享了一张新自拍，照片中她素颜且未做发型。 这位77岁的艺术家展现了自然的一面，在这张别具一格的照片中，她选择了一顶蓬松的帽子和一件亮眼的露肩上衣。

照片中，她戴着一顶宽檐的乳白色棒球帽，身穿红色白圆点上衣。

歌手略带红色的头发自然垂落在肩头，阳光衬托出她天然的五官轮廓。这位艺术家没有用化妆品遮盖皮肤，因此照片中能明显看出岁月留下的痕迹。

最近，普加乔娃过着相当低调的生活，尽管她会不时为粉丝发布一些个人照片。 她发布这条新动态之际，恰逢俄罗斯宣传性质的NTV电视台在塞浦路斯对这位歌手进行了跟踪报道。

摄制组曾试图证明普加乔娃与其丈夫马克西姆·加尔金分居。然而最终，记者们却亲眼拍到了这对夫妇带着孩子们出现在他们共同居住的住所附近。

2022年离开俄罗斯后，阿拉·普加乔娃与马克西姆·加尔金及两个孩子最初定居在以色列，随后搬到了塞浦路斯。 目前，这家人居住在利马索尔，截至2026年11月，他们正在那里租住一栋两层别墅。

此前，这位歌手曾解释说，她最初并未计划永久离开祖国。前往以色列是出于治疗需要，因为那里有一位她需要的医生。

随后，普加乔娃的丈夫和孩子们也加入了她的行列。在马克西姆·加尔金被认定为“外国代理人”后，这个家庭在孩子就读的学校遭遇了针对孩子的负面反应。

普加乔娃透露，哈里和莉莎遭受的排挤，正是导致全家决定不再返回俄罗斯的原因之一。

普加乔娃在InstaStories上发布了这张照片。

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