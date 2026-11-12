安吉丽娜·朱莉在康涅狄格州购置了一处新房产，并将离开洛杉矶

好莱坞女星安吉丽娜·朱莉决定从洛杉矶搬到美国东海岸的康涅狄格州。 这位明星已在当地购置了新房产，但其房产的确切位置目前尚未公开。

2026年9月，朱莉出售了她在洛杉矶的住宅。 此前，这位女演员曾解释称，由于与布拉德·皮特离婚相关的情况，她一直留在该市，并计划在所有子女成年后搬离。

这位女演员于2017年以2450万美元的价格购入了这处位于洛杉矶的房产。 2026年9月，这栋面积约1020平方米的豪宅以2475万美元的价格售出。最初，朱莉曾希望以2985万美元的价格出售该房产。

这座豪华住宅拥有六间卧室和十间浴室。安吉丽娜·朱莉是在与前夫布拉德·皮特分手仅数月后购入该房产的。

朱莉此前曾透露，她之所以留在洛杉矶，完全是出于家庭原因。她希望孩子们能离父亲更近一些。

这位女演员曾多次表达过想要离开这座城市的愿望。在2024年的一次采访中，她表示：

“我之所以在这里，是因为离婚后不得不留下来，但只要孩子们一满18岁，我就能离开了。”

在另一次访谈中，朱莉解释说，在洛杉矶购置大宅的主要原因，是希望与住在附近的孩子们父亲保持亲近。

“为了能和孩子们父亲待在一起，他离我家只有五分钟的路程，”这位女演员如此描述了她做出这一决定的主要原因之一。

目前尚不清楚这位影星的新宅邸位于康涅狄格州的哪个具体地区。

布拉德·皮特与安吉丽娜·朱莉的离婚

这对演员夫妇实际上早在2019年就已分道扬镳。然而此后数年间，围绕子女监护权以及共同拥有的法国酒庄资产，双方持续进行了法律纠纷。

安吉丽娜·朱莉的律师詹姆斯·西蒙就这一漫长诉讼程序中某个阶段的结束发表了如下评论：

“这只是八年前开始的漫长诉讼过程中的一个环节。坦率地说，安吉丽娜已经精疲力尽，但这一阶段的结束让她感到如释重负。”

这对前夫妇共有六个孩子：马多克斯、帕克斯、扎哈拉、莎伊洛以及双胞胎诺克斯和薇薇安。后三个是安吉丽娜·朱莉和布拉德·皮特的亲生子女。

据《Page Six》报道。

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