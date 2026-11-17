Apple TV流媒体平台已直接续订热门间谍剧《跛马》（Slow Horses）的第九季和第十季。 目前观众可观看前六季内容，后续季的制作工作正在进行中。

此前曾有传言称该剧可能在第八季后完结，苹果公司随后便发布了官方声明。目前该剧正在伦敦进行拍摄。

加里·奥德曼将再次饰演主角——问题缠身的军情五处特工杰克逊·莱姆，他领导着一支由局外人组成的间谍团队。 这位演员因出演《德古拉》、《这个杀手不太冷》、《第五元素》、《黑暗时代》以及《哈利·波特》系列电影而闻名。

该剧改编自米克·赫伦的《斯劳之家》（Slough House）系列小说。

目前尚不清楚杰克·劳登饰演的角色是否会出现在新剧集中，他因出演电影《敦刻尔克》、《卡彭》以及剧集《指环王：至尊戒》而闻名。

在第六季大结局中，他饰演的角色里弗·卡特赖特遭人下毒。在原著小说中，该角色在经历长期康复后回归，但关于剧集版本的后续发展目前尚无具体信息。

更添悬念的是，劳登曾被视为新任詹姆斯·邦德角色的主要候选人之一。然而，最近有消息称，该角色最终由罗伯特·帕丁森获得。

与此同时，预计奥利维亚·库克将在至少第七季和第八季中亮相，她因出演电影《金属之声》以及电视剧《贝茨旅馆》和《龙之屋》而闻名。

她饰演的角色西德·贝克在第一季结束后被认为已死亡，但在第六季中该角色重返荧屏。

这部间谍剧的第一季于2022年4月播出。该剧迅速在观众中走红，并赢得了影评人的青睐，还斩获了一系列权威奖项和提名。

第二季于同年12月播出。此后各季均于每年秋季播出。第六季于2026年10月底完结。第七季已拍摄完成，第八季的制作工作正在进行中。

该剧在各大流媒体平台上也获得了高度评价：

IMDb——10分制中8.4分；

烂番茄——影评人好评率97%，观众好评率86%；

Metacritic——影评人评分82分（满分100分），标注为“必看”，普通观众评分7.6分（满分10分）。

一次性续订两季意味着杰克逊·莱姆巴团队的故事将至少延续至第十季。

据《Variety》报道。

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