在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行的“Paul Guiragossian: 100 Years of Art”展览上，艺术家保罗·吉拉戈西安创作于1948年的自画像首次在黎巴嫩境外展出。Bassam Freiha Art Foundation的这场回顾展将持续至2027年1月17日。

由家人珍藏的画作

这幅自画像一直由艺术家家人保存。艺术家的女儿、Paul Guiragossian Foundation主席兼艺术家曼努埃拉·吉拉戈西安表示，在黎巴嫩内战期间，她的父亲每次都会把这幅作品从钢琴上方的墙上取下，并和家人一起带到避难所。

1974年，吉拉戈西安因一次电梯事故失去了一条腿。在炮击和枪战期间，他拄着拐杖行动，带领家人前往避难所，并把画夹在腋下。

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据The National报道，这幅作品的创作年份与艺术家及其家人因纳克巴而从耶路撒冷被迫迁移的年份相同。当时，他留下了大部分早期作品，其中包括一幅他认为是自己最优秀作品之一的自画像。后来的这幅画成为他对那件遗失作品和迁移经历的回忆。

讲述艺术家人生的回顾展

展览分为多个部分，追溯吉拉戈西安人生的不同时期。基金会策展人米凯拉·瓦特雷洛与曼努埃拉·吉拉戈西安共同参与了该项目，她指出，展览通过艺术家生命中三位女性——母亲拉谢尔、妻子朱丽叶和女儿曼努埃拉——所扮演的角色讲述这位艺术家的故事。

展出的作品包括母亲的早期肖像、他在佛罗伦萨学习期间的作品，以及带有艺术家标志性修长人物形象和鲜艳色彩的画布作品。最后一个部分包括艺术家的最后一幅画作《L’Adieu》，以及他在生命最后一年创作的一幅自画像。

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