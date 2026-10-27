哈尔基亚旅的战士们在哈尔科夫州参加了“民族团结”广播听写活动

乌克兰国民卫队第13旅“宪章”作战支队无人机系统连的官兵参加了“国家团结”广播听写活动。 他们是在该部队的实验室里完成听写任务的，那里正是他们调试和维修无人机的场所。

对于代号为“莱莎”的女军人来说，这是她25年来参加的第一次听写。她于2024年入伍，此前曾从事足球运动，如今负责为各类任务准备无人机。

她的战友普赖斯在平民生活中曾是一名雕塑家，入伍已三年半。他讲述道，自全面入侵开始后，他与同样服役的妻子决定仅使用乌克兰语交流。

另一位参与者，代号“夜莺”的军人，自全面战争爆发之初便一直在保卫乌克兰。他指出，此类活动有助于从军务中暂时抽离，并感受到与乌克兰各地及海外同时参加听写的人们之间的团结。

“宪章”部队的战士们已连续第四年参加广播听写活动。去年，坦克部队的官兵们参加了这项活动。

来源：乌克兰通讯社

10月27日星期一，为庆祝乌克兰文字与语言日，全乌克兰民族团结广播听写活动如期举行。乌克兰知名演员、歌手、电视主持人以及其他文化和演艺界人士纷纷加入了这场语言快闪活动。 这些名人分享了照片和视频，展示了他们参加听写的情景。

2026年“民族团结广播听写”活动：作者及朗读者名单已公布。

2026年全乌克兰“民族团结”广播听写活动将于10月27日——乌克兰文字与语言日当天举行。

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