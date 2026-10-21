乌克兰女歌手MARUV（本名 ——安娜·科尔苏恩），她对乌克兰境内的全面战争保持沉默，并继续在俄罗斯观众面前演出，据称因经济问题与丈夫兼公关经理亚历山大·科尔苏恩离婚。

据一位博主透露，离婚的主要原因是金钱问题，以及歌手的丈夫未能提供经济支持。他声称，亚历山大·科尔苏恩长期以来一直依赖MARUV的收入和名气。

“原因相当肤浅。她的丈夫——彻头彻尾的‘靠女生活’——既不工作，也不求上进。他完全靠她的钱过活，靠她的名头混日子。那时机会多，人脉广，巡演不断。现在什么都没有了。 MARUV目前面临非常严峻的财务困境。当家庭资金耗尽时，无论在哪个家庭，你都会指望伴侣能为你提供经济支持。 但他并没有提供支持，因为他自己也没钱，因为他没有去找工作，”博格丹·贝斯帕洛夫说道。

这位博主还表示，亚历山大·科尔苏恩已经习惯了作为一位人气艺人经纪人的身份，但在MARUV的职业生涯发生变化后，他认为科尔苏恩本应适应新的环境。

“那位大牌艺人已经不复存在了。必须适应新的现实。但该怎么做？从哪里开始？靠什么赚钱？我们既不愿动弹，也不愿付出努力来保障家人的正常生活。 于是面临一个艰难的选择：要么接受与一个在关键时刻不会为你赚钱而付出努力的男人生活在一起，要么分道扬镳，提出离婚并寻找新的幸福，”贝斯帕洛夫表示。

不过，上述解释仅代表博格丹·别斯帕洛夫的观点。在已公开的信息中，安娜·科尔苏恩或亚历山大·科尔苏恩本人并未公开证实分手的原因。

乌克兰博主博格丹·贝斯帕洛夫透露了分手的原因。

乌克兰歌手MARUV（本名安娜·科尔苏恩）已与担任公关经理的丈夫亚历山大·科尔苏恩离婚。 此前，随着全面战争的爆发，这位艺人曾前往国外，并继续面向俄罗斯观众进行演出。

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