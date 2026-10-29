加拿大摇滚歌手布莱恩·亚当斯在新歌《Lake Ontario》中批评美国总统唐纳德·特朗普将安大略湖改名为 Lake America 的决定。该歌曲中，这位音乐人指责特朗普破坏了居住在加拿大和美国边境湖岸两侧人们之间的和平，《卫报》报道。

更名行政令

8月，特朗普签署行政令，指示美国联邦机构将 Lake Ontario 更名为 Lake America。这一决定延续了总统此前将墨西哥湾更名为 Gulf of America 的倡议。

在加拿大，这一倡议大多遭到嘲笑。尤其有人指出，安大略省因该湖而得名，而非相反。亚当斯在歌词中强调该名称的原住民起源：根据其歌词，易洛魁人将这片水域称为闪耀之水之湖，而这一名称与第一民族人民有关，而非行政令。

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关于加拿大的专辑

歌曲中还表达了亚当斯的一种猜测，即更名可能是为了转移人们对特朗普其他政治问题的注意力，其中包括伊朗战争以及对杰弗里·爱泼斯坦案材料重新受到的关注。

《Lake Ontario》被收录在亚当斯即将发行的专辑《How’s It Goin’》中，音乐人称这张专辑是一封写给加拿大的情书。该项目的创作始于一家电影公司提议他为加拿大大西洋诸省写一首歌，后来发展为一张主题专辑。

该唱片还收录了歌曲《51st State》，于7月1日加拿大日发行。在这首歌中，亚当斯反对特朗普吞并加拿大的努力。这位音乐人表示，当他首次在美国演唱这首歌时，观众每晚都以起立鼓掌迎接它。

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