布拉德·皮特将主演新片《骑手》，该片已制作完成

以《西线无战事》和《教皇》等影片闻名的导演爱德华·伯格，透露了由布拉德·皮特主演的即将上映的电影《骑手》的最新细节。 他证实，该片的拍摄工作已经完成。

该片改编自澳大利亚作家蒂姆·温顿的同名小说。故事背景设定在20世纪80年代，剧情围绕一位男子踏上寻找失踪妻子的旅程展开。

“这是一个关于一名男子在爱尔兰修缮小屋，等待妻子和女儿到来的故事。然而，只有女儿来了，随后他们踏上了穿越欧洲的旅程，去寻找他的妻子。 他们将途经希腊、布鲁塞尔、阿姆斯特丹……但我不会透露后续剧情，也不会说他最终是否成功找到了妻子，”伯格表示。

据导演介绍，该片的独特之处在于，故事将完全从由布拉德·皮特饰演的主角视角展开。

他七岁的女儿一角将由可可·格林斯通饰演。伯格坦言，由于儿童每日工作时长受限，与这位小演员的合作成为拍摄期间的一大挑战。

“我们刚拍完另一部有儿童参演的电影，情况也是一样。每天都是在把她接离片场的前一刻，才刚好拍到需要的镜头，”这位导演说道。

除皮特和格林斯通外，朱莉安娜·尼科尔森、丹尼·休斯顿、卡米尔·科滕、迈克尔·斯迈利和拉拉·普尔弗也出演了该片。

影片的上映日期尚未公布。

来源：《Variety》。

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