CBC/加拿大广播公司公布了选拔赛的五名决赛选手，获胜者将代表加拿大参加2027年欧洲歌唱大赛。入围名单包括蒙特利尔舞曲流行歌手Rêve、来自魁北克的歌手威廉·克卢捷、渥太华流行摇滚艺人Talk、来自新不伦瑞克的创作歌手Josiane，以及来自不列颠哥伦比亚省的流行歌手泰勒·肖。

加拿大代表投票

参赛者于10月27日在多伦多的一场媒体活动上亮相。据Global News报道，今年早些时候，来自该国不同地区的325名艺人提交了参赛申请。

公众将获邀投票选出加拿大参加比赛的代表。获胜者的姓名预计将在12月前公布。此后，入选艺人将与音乐行业专业人士合作，准备参赛歌曲和舞台表演。

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选拔与加拿大首秀

申请的初步筛选由CBC/加拿大广播公司的音乐团队进行，五名决赛选手则于10月8日在多伦多由一个七人评审团选出。评审团成员包括蒙特利尔国际爵士音乐节节目总监莫琳·奥克斯梅里、编舞兼导演萨姆·舒伊纳尔、电视作曲家兼音乐总监奥林·艾萨克斯，以及欧洲歌唱大赛专家肖恩·迈尔斯。

加拿大将首次正式参加第71届欧洲歌唱大赛，该赛事计划于2027年5月在保加利亚布尔加斯举行。加拿大将成为继2015年首次参赛的澳大利亚之后，首个加入该赛事的新参赛国家。

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