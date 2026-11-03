世界冠军达里娅·哈里托诺娃将代表乌克兰参加在东京举行的“国际小姐”选美大赛

“2025年乌克兰小姐”大赛决赛选手、世界冠军达莉娅·哈里托诺娃荣获“乌克兰国际小姐”称号。她将代表乌克兰参加“国际小姐”大赛，该赛事决赛将于11月25日在日本东京举行。

接下来，达里娅将着手为国际选美大赛做准备，届时她将代表乌克兰参赛。

据悉，达里娅在体育、教练工作及模特领域均表现出色。她是体育标准舞项目的世界青年组冠军和欧洲成年组冠军。此外，达里娅还在经营自己的服装品牌“Dary Design Studio”。

慈善活动是达莉亚生活中重要的一部分。 她参与了多项公益活动，包括与Superhumans Center联合举办的《与明星共舞》慈善直播、Ukrainian Women Unity项目，以及为支持U+假肢中心而举办的“勇敢之心舞会”。

如今，达里娅将备战新的挑战——代表乌克兰参加“国际小姐”（Miss International）国际选美大赛。该赛事将于11月11日至27日在东京举行。让我们支持我们的代表，并祝愿她大放异彩、勇夺桂冠！

这一消息由“乌克兰小姐”国家委员会新闻处发布。

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