乌克兰歌手大卫·阿克塞尔罗德自全面入侵伊始便自愿挺身捍卫乌克兰，他谈到了自己在国民警卫队未来的服役计划以及演出安排。

据阿克塞尔罗德介绍，他加入国民警卫队服役即将满一年。目前，他计划调入国民警卫队军乐团，以便将服役与音乐活动相结合。

这位歌手还透露，他打算与乐团共同筹备一场联合音乐会，不仅在乌克兰，还将在国外进行演出。

“我想向世界展示乌克兰，证明我们不仅仅是军人，更是曾从事各种工作、如今正在保卫祖国的人，”这位艺术家表示。

阿克塞尔罗德补充道，指挥部支持他参与音乐活动，并允许他参加音乐会。据他介绍，此类活动有助于他保持良好的心理状态。

值得一提的是，自全面入侵开始后，大卫·阿克塞尔罗德便加入了地方防卫部队。 服役期间，他膝盖受了重伤，经历了多次手术和长期康复治疗。康复后，他重返乌克兰国民卫队服役。

来源：项目“与魅力独处”。

乌克兰歌手大卫·阿克塞尔罗德分享了家庭关系的细节，并讲述了他与妻子——制片人奥莱娜·莫兹戈娃——如何看待她的大女儿佐伊的公开表白。

乌克兰制片人奥莱娜·莫兹戈娃对歌手奥莉娅·波利亚科娃发表了尖锐评论，并解释了为何没有邀请她参加自己的演唱会。 对此，该艺人的经纪人米哈伊尔·亚辛斯基作出回应，并公开了与莫兹戈娃私人通信的部分内容。

乌克兰歌手奥莉娅·波利亚科娃今年没有在10月26日举办传统的年度演唱会。这位艺人向粉丝们解释了为何决定不在惯常日期登台演出。

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