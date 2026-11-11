达莎·阿斯塔菲耶娃谈及获颁奥尔加公主勋章一事，并回应了网络上的批评

乌克兰志愿者兼电视主持人达莎·阿斯塔菲耶娃分享了获颁奥尔加公主勋章三等后的第一反应，并讲述了正式授勋仪式的幕后故事。

这位艺术家坦言，获授勋章的消息对她来说完全出乎意料。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在“全乌克兰文化工作者日”之际，向阿斯塔菲耶娃授予了这一高级国家荣誉。

这位电视主持人表示，当天早上她接到一通电话，告知了颁奖的地点和时间。据她描述，整个流程并不简单，而随后的事情仿佛发生在梦中一般。

“这个过程可不是胆小的人能承受的。早上接到电话，被告知去哪里、几点到场才能领取奖项。之后的一切，就像做梦一样……”，阿斯塔菲耶娃说道。

她强调，这一荣誉对她来说是一次极其重要且令人愉悦的经历。对这位艺术家而言，尤其珍贵的是，此次表彰不仅肯定了她的个人工作，更认可了整个团队的贡献。

“对我来说，这个奖项是一件大事！虽然出乎意料，但非常令人高兴。它之所以珍贵，是因为我的庞大团队的辛勤工作和贡献得到了认可！ 当然，这些年来我们并非为了这个而努力，但今天，在经历了种种恶意攻击和诸多争议之后，那些始终坚信、努力工作、战胜困难、不断学习并在这个陌生领域攀登新高峰的人们的支持，对我来说才是最重要的！ 这是难以言喻的激动与个人尊严的感受。我很高兴身边有可靠且有担当的人。甚至仅仅是回顾我们的历程，就令人着迷并充满灵感。 我也为那些昨天与我并肩同行、并获得自己奖项的人们感到高兴，”这位电视主持人分享道。

这项国家荣誉在社交媒体上引发了褒贬不一的反应。部分网友开始批评授予阿斯塔菲耶娃该荣誉的决定，并提及她作为艺人和模特的过往经历，特别是她为《花花公子》杂志拍摄的写真。

一些评论者声称，这位前模特和性感偶像似乎不配获得如此高的国家荣誉。

阿斯塔菲耶娃对那些试图贬低她的工作及其对社会贡献的行为做出了强烈回应。

“所有黑粉的胡言乱语，正是愚昧无知、无法关注自我成长、缺乏教养和教育的结果。这一缺口必须填补……”，她表示。

根据乌克兰总统的法令，11月9日，达莎·阿斯塔菲耶娃因对国家文化发展及慈善事业做出的重大个人贡献，被授予奥尔加公主勋章三等。 她的成就还包括志愿工作以及创立图书应用程序UnderBook。

自2022年俄罗斯全面入侵以来，阿斯塔菲耶娃大幅调整了工作方向，将重心放在志愿服务和文化倡议上。

2022年底，因协助乌克兰武装部队及推动志愿者运动的发展，她已获颁乌克兰总统“金心”奖章。

目前，这位电视主持人继续利用其拥有数百万粉丝的媒体平台，为乌克兰军队筹集物资，采购弹药和无人机。此外，她还支持动物保护倡议和动物收容所。

11月9日，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向歌手兼志愿者达里娅·阿斯塔菲耶娃授予了奥尔加公主勋章三等。

此前，乌克兰女演员娜塔莉亚·苏姆斯卡曾批评选定歌手达莎·阿斯塔菲耶娃担任民族团结广播听写节目的主持人。

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