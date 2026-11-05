所罗门群岛成立了 Afunakwa Foundation，旨在帮助为歌手阿富纳夸的家人和巴埃古人筹集资金。据ABC News报道，他们并未因其声音被用于法国组合 Deep Forest 的歌曲《Sweet Lullaby》而获得报酬。这项倡议由来自悉尼的音乐制作人马特·辛明与塞尔修斯·塔利菲卢及这位歌手的孙辈共同发起。

阿富纳夸演唱了摇篮曲《Rorogwela》。1969年，瑞士民族音乐学家雨果·泽姆普在马莱塔省巴埃古地区录制了这首歌。这份原本用于文化研究的录音被收入联合国教科文组织的一套收藏。Deep Forest 在巴黎一家唱片店发现了这套合集，并将该录音用于《Sweet Lullaby》。

写给孤儿的摇篮曲

巴埃古摇篮曲守护人特蕾莎·塔菲利解释说，《Rorogwela》具有重要的文化意义。她表示，这是一首讲述长子在父母去世后照顾弟弟或妹妹的歌曲。

社区成员称，阿富纳夸及其家人未被征询是否同意使用这份录音，也没有获得报酬。这位歌手的女儿海伦·卡西表示，母亲录音后获得了2美元，而她现在正代表母亲寻求赔偿。阿富纳夸的孙子约翰·杰克称，这首歌在被改编后失去了原有含义。

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Deep Forest和唱片公司的立场

雨果·泽姆普于1月去世，享年88岁。他直到生命最后都坚称，自己没有允许 Deep Forest 使用阿富纳夸的录音。他在1996年的一封信中指控该组合不当声称获得其支持，并侵占了这位歌手的旋律和声音。

Deep Forest 成员埃里克·穆凯对 ABC News 表示，他已向制作人提供了所有使用的采样和录音清单，而据他所说，必要许可应由制作人丹·拉克斯曼办理。拉克斯曼回应称，他只提供了录音室，行政事务属于 Celine Music 唱片公司的职责；该公司已不复存在，目前归法国的 Sony Music 所有。Sony 未回应 ABC News 的问询。

穆凯称未标注阿富纳夸一事令人遗憾，并表示愿意与她的家人合作，讨论作出积极贡献。Deep Forest 已在 YouTube 上的《Sweet Lullaby》版本中加入对阿富纳夸和雨果·泽姆普的提及。该基金希望从因使用这首摇篮曲而获益的人士那里获得自愿捐款。

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