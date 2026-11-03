安吉丽娜·朱莉和布拉德·皮特的女儿已正式放弃父亲的姓氏

18岁的薇薇安——安吉丽娜·朱莉和布拉德·皮特这对前夫妇的小女儿——已正式改姓。 从现在起，她将使用维维安·马歇琳·朱莉这个名字，而非维维安·马歇琳·朱莉-皮特。

关于更改姓氏的庭审于11月2日举行。这一天是相关方可以对该决定提出异议的最后期限。

由于无人反对改姓，法院批准了薇薇安的请求，允许她正式放弃“皮特”这一姓氏。

此前，薇薇安的两位姐姐——21岁的扎哈拉和20岁的莎伊洛——已正式放弃了“皮特”这一姓氏。这对演员夫妇的长子、25岁的马多克斯也做了同样的决定。

因此，目前只有这对前夫妇的两名子女——22岁的帕克斯和18岁的诺克斯——仍保留着朱莉-皮特这个姓氏。

与此同时，据《InStyle》报道，小儿子已于6月从学校毕业，而他的毕业证书上仅标注了母亲的姓氏——朱莉。

因此，薇薇安成为安吉丽娜·朱莉和布拉德·皮特又一个在法律上放弃双姓、改用母亲姓氏的孩子。

《每日邮报》报道了这一消息。

此前，安吉丽娜·朱莉和布拉德·皮特的养女扎哈拉已正式放弃了她那位著名父亲的姓氏。

家庭问题曾让布拉德·皮特产生过自杀的念头。

布拉德·皮特在法庭上向安吉丽娜·朱莉提出了严厉的要求。

布拉德·皮特可能会重返“一级方程式”赛场。

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