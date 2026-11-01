韩国庆熙大学的研究人员认为，文森特·梵高可能在1889年7月底观察到了启发他创作《星夜》的天空景观。正如RMF24报道，该分析结合了天文数据、气象记录、当地的生物气候条件以及这位艺术家的书信。

梵高于1889年在法国南部圣雷米德普罗旺斯的一家精神病院期间创作了《星夜》。画布上描绘了夜空、新月、明亮的金星、一座村庄和柏树。一百多年来，艺术史学家和天文学家一直在讨论，画中的天空景观主要是虚构的，还是反映了艺术家的真实观察。

结合天文学与书信

该团队考察了月亮和金星可能同时出现在圣雷米德普罗旺斯上空的一段较长时期。研究人员还将这幅画与梵高创作的同一景观草图进行了比对。分析结果显示，在1889年7月22日黎明前后，天空中可以看到亏月月牙、明亮的金星以及毕宿星团。

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研究作者认为，天体位置的几何关系、天气资料和艺术家的书信都指向这一时期，认为它可能是这幅画获得灵感的时间。不过，他们强调，无法准确确定这幅画是否正是在7月22日创作的：梵高可能借鉴了多个夜晚的印象。

研究的局限性

研究结果发表在《Scientific Reports》期刊上。这些结果对该画作创作于1889年6月的断代提出了质疑。在分析之前，这一方法曾在亚当·埃尔斯海默、让-弗朗索瓦·米勒的作品以及梵高1888年的两幅夜景画上进行了测试，这些作品的创作地点已知。

作者指出，所采用的方法无法确定开始创作这幅画的确切时间，也不能显示艺术家后来是否改动了构图。被称为普罗克鲁斯特方法的统计形状匹配方法本身并不是决定性证据。《星夜》现藏于纽约现代艺术博物馆。

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