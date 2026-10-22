一个韩国研究团队提出，文森特·梵高的画作《星月夜》中描绘的天空，与1889年7月22日前后法国圣雷米-德普罗旺斯上空的黎明前天空相符。这比该画作传统上被定为1889年6月晚了一个月，France 24报道称。

天文学参照

这项发表于《Scientific Reports》期刊的研究，其作者将画作细节与当时的天文数据和天气状况进行了比对。根据他们的结论，1889年7月22日前后，黎明前的月亮形状与画家描绘的细弯月相似。金牛座的昴宿星团和金星也在东方升起。

该团队由伊莱贾·钟贤·金领导，他是一家首尔望远镜制造商的负责人，也是庆熙大学的博士研究生。他指出，灵感来源也可能是该日期前后数日。金在2019年两次前往法国——一次在6月中旬，另一次在7月22日前后——并发现，与6月不同，明亮的星星会在7月的黎明前天空升起。

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并非最终答案

艺术史学家长期以来一直将这幅画定为1889年6月，即梵高入住疗养院后不久的时期。与此同时，未参与这项研究的墨西哥国立自治大学物理学家何塞·路易斯·阿拉贡称，7月这一日期是一个有趣的假设，但并非最终确定的答案。

阿拉贡指出，画家在画室中借助草图和记忆创作，因此画中的天空可能是对不同夜晚观察结果的结合。不过，他认为，这项研究有力地表明梵高非常仔细地观察过真实的天空。《星月夜》目前收藏于纽约现代艺术博物馆。

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