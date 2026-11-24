63岁的妮塔·安巴尼——印度亿万富翁穆克什·安巴尼的妻子——展示了一件奢华的传统纱丽，该纱丽由天然真丝及纯金、纯银线手工编织而成。

为了参加在孟买举办的活动，她选择了一件粉色的坎奇普拉姆纱丽，上面饰有银色的方格图案和传统纹样。工匠拉杰什·沙花了大约四个月的时间才完成这件作品。

织物中织入了鲁德拉克沙和孔雀图案，这些都是印度传统织造工艺的典型特征。 这套造型还搭配了银色上衣、拉贾斯坦风格的多串项链、钻石耳环、戒指以及粉色手镯。

妮塔·安巴尼以其收藏的印度传统服饰而闻名，她通过这些藏品推广本国的纺织传统，并让人们关注手工匠人的艺术。

来源：《Vogue》

22岁的基辅姑娘安娜·尼科诺娃摘得“2026年乌克兰环球小姐”桂冠，并将代表祖国参加11月在波多黎各举行的环球小姐国际大赛。

据BBC报道，赞比亚代表帕梅拉·穆班加已宣布退出第75届环球小姐选美大赛，该赛事的决赛原定在美国属地波多黎各举行。

奥地利将不会参加“2026年环球小姐”选美大赛，原因是其代表——22岁的卢西亚·西西奇去世。 这位曾在2024年获得“奥地利小姐”头衔的姑娘，在与严重的健康问题长期抗争后去世。

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