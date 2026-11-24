好莱坞女演员杰西卡·阿尔芭需根据离婚财务协议，向前夫、制片人凯什·沃伦再支付577,481美元。 这笔款项是该女星此前已需支付给前夫的300万美元之外的额外金额。

据媒体报道，法院裁定从这位45岁女演员在HonorBar Inc.利润分享计划下开设的养老金账户中，向凯什·沃伦支付577,481美元。 与此同时，该账户中的其余资金仍归杰西卡·阿尔芭所有。

这位女演员的前夫可以自行决定如何处置这笔判决款：选择一次性领取，或将其转入个人养老金账户，或转入其他养老金计划。 选择第二种方案可避免在资金支付时被扣缴20%的税款。

此外，在未来一年内，沃伦有权以书面形式申请账户对账单。在此情况下，阿尔芭有义务在十天内提供相关文件。

杰西卡·阿尔芭和凯什·沃伦已于2026年2月正式完成离婚手续。然而，这对前夫妇之间的财务问题至今仍需协商解决。

此前，该女演员已被责令向前夫支付300万美元，以平衡共同财产的分配。

此外，这对前夫妇还平分了在多家公司的股份、《The Honest Company》的股票，以及婚姻期间创建的项目所产生的剩余款项。

因此，即使在婚姻正式结束之后，阿尔芭和沃伦仍在继续处理复杂的财务问题。

回顾一下，杰西卡·阿尔芭和凯什·沃伦于2008年结婚。婚后，他们育有三个孩子。

据TMZ援引法庭文件报道。

近日，因出演电影《神奇四侠》和《罪恶之城》而闻名的45岁女演员杰西卡·阿尔芭，出席了Zimmermann 2027年春夏女装系列发布会。 该活动是在巴黎时装周期间举行的。

关注我们在