约翰尼·德普时隔八年将首次以斯克鲁奇的身份重返大银幕

2026年11月12日，由约翰尼·德普领衔主演的哥特奇幻电影《斯克鲁奇与圣诞精灵》（Ebenezer）将在乌克兰上映。 该片是对查尔斯·狄更斯经典作品《圣诞颂歌》的全新诠释，也将是这位著名演员时隔八年后首次重返大银幕。

影片以独特的哥特式风格重新诠释了这部圣诞经典，讲述了斯克鲁奇的故事。德普备受期待的大银幕回归已引起了影迷们的广泛关注。

影片剧情简介

总体而言，影片的主线剧情与原著并无太大差异。故事围绕着对整个世界都心怀怨恨的吝啬老头埃比尼泽·斯克鲁奇展开，他尤其憎恶圣诞节。 他鄙视穷人，不尊重自己唯一的下属鲍勃·克雷奇特，并刻意回避与自己唯一的在世亲属——侄子弗雷德的接触。

然而，在一个圣诞夜，他前商业伙伴（也是他唯一的朋友）雅各布·马利的幽灵，以及三位精灵——过去圣诞、现在圣诞和未来圣诞的精灵——相继造访了他。 第一个幽灵向斯克鲁奇展示了他年轻时的模样，并让他回想起那些使他变得如此冷酷无情的往事。第二个幽灵向这位老人展示在这个节日之夜对他而言重要的人们，而第三个幽灵则向他勾勒出孤独离世的悲凉前景。 所见的一切迫使斯克鲁奇重新审视自己对周围人的态度以及对圣诞节本身的看法。

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约翰尼·德普的回归

影片由曾备受争议的约翰尼·德普（《剪刀手爱德华》、 《希尔伯特·格雷普的烦恼》、《拉斯维加斯的恐惧与厌恶》、《睡谷》、《剃刀边缘： 弗利特街的恶魔理发师》、《神奇动物：格林德沃之罪》以及《加勒比海盗》系列）。

这位在1990年代和2000年代极具人气的演员，因个人家庭纠纷从“大银幕”上消失了近10年。2016年，前妻安伯·赫德指控他实施家庭暴力。 在随后的几年里，她通过媒体不断炒作这起丑闻，导致德普在好莱坞实际上被“封杀”——他失去了《神奇动物》系列中的角色， 《加勒比海盗》续集也因此泡汤。各大制片厂纷纷拒绝与他合作，他只能靠在低成本独立电影中客串角色勉强维持生计。

随后是长达数年的诉讼，最终于2022年以德普胜诉告终，他指控赫德诽谤。不过，此后各大电影巨头仍不急于让他重返银幕。 事实上，埃比尼泽一角是他八年来首部重要作品。不过，他为此获得的报酬仅为“微薄”的500万美元外加票房分成——远低于这位演员事业巅峰时期的收入。 总体而言，派拉蒙影业采取了谨慎的态度——该片制作成本为3800万美元（不含宣传费用），因此原则上它完全有机会在票房上收回成本。

至于德普饰演的角色，他一如既往地“大获成功”。 那个爱发牢骚的老头角色与他极为契合，即便在厚厚的妆容之下，仍能轻易辨认出他标志性的表演风格——充满情感且生动鲜明，正是这种风格，让数百万观众至今依然深爱着他。

63岁的约翰尼·德普展现了人生的新阶段。

在与安伯·赫德的官司结束后，约翰尼·德普重返好莱坞，其出演《Day Drinker》的片场照已曝光。

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