新加坡导演Ang Geck Geck的首部长片Ah Girl在Silver Screen Awards亚洲长片竞赛单元获得最佳影片奖。颁奖典礼于10月31日在新加坡Singtel Waterfront Theatre举行，作为第37届新加坡国际电影节（SGIFF）的一部分，Channel NewsAsia报道。

一名七岁女孩的故事

Ah Girl讲述了一名在20世纪90年代新加坡成长的七岁女孩，她试图理解父母的分离及由此带来的感受。Ang Geck Geck于2015年在SGIFF东南亚电影实验室开始开发该项目。

今年早些时候，该片获得鹿特丹国际电影节青年评审团奖。导演还曾在Busan Asian Film Academy学习，其短片Broken Crayon于2012年Singapore Short Film Awards上获评最佳短片。

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Silver Screen Awards的其他奖项

阿富汗导演Shahrbanoo Sadat凭借剧情片No Good Men获得亚洲长片竞赛单元最佳导演奖。影片以喀布尔为背景，聚焦一名电视摄影师；在塔利班重新掌权后，她的生活和事业陷入不确定状态。

最佳表演奖由Pushpa Thing Lama凭借Elephants in the Fog中的角色，以及印度尼西亚演员Putri Marino凭借Four Seasons In Java共同获得。特别评审团奖授予日本成长题材剧情片Burn，导演为Makoto Nagahisa。

在东南亚短片竞赛中，实验动画师Exyl的Singapore God被评为最佳新加坡短片。Golden Island获得最佳东南亚短片，Ratchapoom Boonbunchachoke则凭借The Bovine Comedy获得导演奖。

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