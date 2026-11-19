82岁的好莱坞演员迈克尔·道格拉斯向妻子凯瑟琳·泽塔-琼斯送上了结婚26周年的祝福。

照片中记录了两人结婚当天的模样。凯瑟琳·泽塔-琼斯身着华丽的白色婚纱，而迈克尔·道格拉斯则选择了一套经典的黑色晚礼服。

这位演员还在帖文中附上了一段致妻子的浪漫寄语。他表示，26年的共同生活转瞬即逝，却是一段美好的时光。

凯瑟琳·泽塔-琼斯也向丈夫发表了一篇献词。这位女演员发布了一张黑白照片，照片中她与迈克尔·道格拉斯在南极雪景的映衬下亲吻。 这张照片摄于他们2026年的旅行期间。

“我爱你，直到天涯海角，再回到原点！迈克尔，祝我们结婚26周年快乐，”这位明星写道。

迈克尔·道格拉斯和凯瑟琳·泽塔-琼斯于2000年11月18日在纽约结婚。婚后，他们育有两个孩子——儿子迪伦和女儿凯里斯。

在多年的共同生活中，这对夫妇经历了许多考验，但依然不断展现彼此的感情，分享浪漫的瞬间。两人毫不掩饰对彼此的爱意，并经常公开表达爱意。

值此特别纪念日之际，这位演员在Instagram上发布了2000年11月18日他们婚礼的旧照。

2026年11月18日，明星夫妇凯瑟琳·泽塔-琼斯和迈克尔·道格拉斯庆祝了翡翠婚纪念日。这对夫妇已正式结婚26年。

值得一提的是，美国演员兼制片人迈克尔·道格拉斯于2024年9月10日抵达基辅。自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，他一直积极支持乌克兰。

此前，演员兼导演肖恩·潘在乌克兰设立的CORE基金会宣布，将向利沃夫提供10万美元，用于在俄军袭击后重建房屋。

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